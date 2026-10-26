金鐘61／沈玉琳奪獎有玄學力量？潘若迪神預言、唐綺陽教他穿勃根地紅

沈玉琳(後排右四)在慶功宴上和Melody人形立牌合照。（記者沈昱嘉／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 沈玉琳以《11點熱吵店》奪下金鐘61綜藝節目主持人獎，慶功宴上分享原本不看好自己，並提到潘若迪與唐綺陽的神準預言讓這次得獎添上玄學色彩。

第61屆節目類金鐘獎頒獎典禮25日圓滿落幕，沈玉琳、Melody以「11點熱吵店」拿下「綜藝節目主持人獎」。沈玉琳出席慶功宴分享得獎心情，坦言原本沒抱持太大希望，老婆芽芽也篤定他不會得獎，早在禮拜六就帶著女兒飛往東京迪士尼 。沒想到真的成功敲鐘，加上生日將至，讓他一時還沒想好如何慶祝。

沈玉琳笑說，自己從頭到尾都不認為會得獎，甚至覺得現場一整排入圍者坐下來，光看氣場就屬自己最弱，感覺只是來出席演藝圈年度同樂會。他再次提到好友潘若迪的超強靈感力，早在頒獎前就傳訊息預告他將得獎，還留下當天晚間7時30分的對話紀錄。沈玉琳出示手機頁面，坦言當時根本不相信對方說的話，只是敷衍地回了一堆讚，沒想到預言竟然成真。

談到潘若迪的神奇能力，沈玉琳透露，潘若迪從小就有「看得到」的本事，後來選擇潛心向佛，也是因為希望能封印這種能力。他舉例，自己生病住院前，潘若迪曾告訴他背後呈現黑色，沒多久果然住院；後來即使沈玉琳沒有告知出院時間，潘若迪卻看見他背後轉為金黃色，直言應該快要出院了，讓他對好友的能力印象深刻。

不只如此，沈玉琳提到先前馬力歐入圍金鐘時，潘若迪也曾精準預測得獎結果。沈玉琳笑稱，潘若迪過去和花花（張嘉雲）交往時，花花因為年輕喜歡去夜店，潘若迪卻總說她身後跟著三個「回來」，嚇得花花最後選擇分手，認為和一個能通靈的人交往實在太可怕。

除了潘若迪的預言，沈玉琳也提到上周錄製「11點熱吵店」時，唐綺陽曾神祕地對他說：「只要誰是勃根地紅都會中。」而當天頒獎典禮上，身穿勃根地紅的只有沈玉琳和胡瓜，兩人最後也分別抱回兩個壓軸獎項。

不過胡瓜在主持人獎項上輸給沈玉琳，沈玉琳打趣胡瓜的衣服有色差，稍微偏向「豬肝色」，所以穿著正勃根地紅西裝的才會勝出。