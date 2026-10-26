金鐘61／曾寶儀敲鐘情緒潰堤爆哭 直呼「太丟臉」
曾寶儀憑《我們回家吧3》奪下金鐘61生活風格節目主持人獎，得獎後情緒潰堤，感謝恩師、團隊與來賓，並以溫暖感言談「回家」的意義。
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曾寶儀憑《我們回家吧3》奪下金鐘61生活風格節目主持人獎，得獎後情緒潰堤，感謝恩師、團隊與來賓，並以溫暖感言談「回家」的意義。
第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮，由曾寶儀、莊凱勛等八人主持的「列車人生」拿下「生活風格節目獎」，曾寶儀更以「我們回家吧3」拿下生活風格節目主持人獎，聽到得獎時她難掩激動，坦言原本以為自己不會哭，沒想到情緒還是潰堤。
曾寶儀表示，看到頒獎人浩子、千千時就很想得獎，因為其中一位是自己的好朋友，另一位則是「我們回家吧」第一季第一集的來賓，「那個時候我就覺得，我好想上來」。她也感謝評審的肯定，笑說自己竟然激動到出現哭腔，直呼「真的太丟臉了」。
她坦言，生活風格節目主持人獎是非常難評選的獎項，感謝評審選擇自己，也幽默地向其他主持人道：「不好意思，今年是我。」更感謝一路給她工作機會的製作人與節目，不論曾經獲得掌聲或噓聲，都讓她一步步成為現在的自己。
曾寶儀特別感謝恩師張小燕，坦言：「如果沒有她，我不會找到這份我願意做一輩子的工作。」此外，也向經紀人阿牛表達謝意，希望對方覺得這趟旅程非常好玩。談到「我們回家吧」，她更忍不住呼喚節目團隊上台，直言真的很希望節目也能得獎，因為和這群人一起出外景實在太好玩了，同時感謝節目中所有來賓，直言：「大家願意敞開心扉、分享自己的故事，才能共同成就這個節目。」
曾寶儀憑該節目曾兩度入圍，如今終於得獎，她感性表示，「我們回家吧」走過3季，帶著觀眾回到各式各樣的家，但家不只是一棟房子、一個地方，也不只是一群人。她希望透過節目傳遞的訊息是：「回家不是一條容易的路，但我最希望能夠告訴大家的是，如果你願意靜下心來，當你握著自己的胸口，你就已經回到家了。」為得獎感言畫下溫暖句點。
她以《我們回家吧3》拿下生活風格節目主持人獎，同時所主持參與的《列車人生》也獲得生活風格節目獎，成為典禮焦點之一。 曾寶儀原本以為自己不會哭，沒想到聽到得獎後情緒立刻潰堤，甚至哭到出現哭腔，還自嘲「真的太丟臉了」，可見她非常激動。 她感謝張小燕、製作人、經紀人與節目團隊，也提到觀眾與來賓的分享讓節目成立，最後表示回家不只是到一個地方，而是回到自己的內心。
精華 FAQ
她以《我們回家吧3》拿下生活風格節目主持人獎，同時所主持參與的《列車人生》也獲得生活風格節目獎，成為典禮焦點之一。
曾寶儀原本以為自己不會哭，沒想到聽到得獎後情緒立刻潰堤，甚至哭到出現哭腔，還自嘲「真的太丟臉了」，可見她非常激動。
她感謝張小燕、製作人、經紀人與節目團隊，也提到觀眾與來賓的分享讓節目成立，最後表示回家不只是到一個地方，而是回到自己的內心。
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