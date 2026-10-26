金鐘61／小禎獻唱背後有高人 胡瓜想砸3000萬幫出片

小禎在金鐘獎頒獎典禮上獻唱。（圖／三立提供）

AI摘要 文章摘要整理： 小禎在金鐘獻唱獲胡瓜盛讚，父親感動到想投資3000萬元助她出片，並透露她在巫啟賢、蕭敬騰與A-Lin等好友指點下，靠反覆練習完成精彩演出。

金鐘獎頒獎典禮上，小禎站上舞台獻唱「摯友」，台下的父親胡瓜，「那一刻我滿眼都是她」，甚至想出3000萬元幫女兒出唱片，他笑說，「她身邊朋友很多，包括巫啟賢、蕭敬騰 和A-Lin都給她意見，金鐘舞台上唱得太好，我給超過90分」。

胡瓜透露，在家就常聽小禎唱歌，她聲線極好，但上金鐘舞台跟平時不同，「這首歌本來就不好唱，尤其她並沒有接受過專業歌唱訓練，怕上了台音準沒抓好，沒想到她表現完美，聽著她唱完整首歌，內心既感動又開心，尤其一邊主持加唱歌，得她真的成熟了。」

小禎坦言，為了這次表演，她準備了很長一段時間，每天至少聽歌曲十幾、二十次，連走路去健身房的路上都不放過，一遍又一遍反覆練習。她選擇這首自己原本就喜歡的歌曲，希望藉由表演向鍵盤老師致敬。即使身邊有不少實力堅強的歌手好友指點，她仍不敢掉以輕心，甚至曾因為表演壓力做惡夢。

女兒的認真，胡瓜全看在眼裡。他笑說，小禎唱得好，除了自己平時在家聽她唱歌，也因為她身邊有巫啟賢、蕭敬騰、A-Lin等歌手好友，大家平時聚會時會交流、給予指點。他更大方表示，如果小禎想出唱片，自己願意拿出3000萬元投資。

沒想到小禎立刻接話：「3000萬能不能直接匯到我戶頭？」父女倆一搭一唱，讓原本感人的時刻多了幾分笑聲。胡瓜也順勢解釋，出唱片不只是錄歌，還要拍MV、製作專輯，十首歌做下來，差不多就3000萬。小禎則笑說，不如直接跳過出唱片的過程，把錢匯進戶頭。 胡瓜(左)曾發過十張唱片，如今也想幫小禎出唱片。（記者王聰賢／攝影）

談起小禎的表現，胡瓜毫不吝嗇給予高分。被問到是否有90分，他連聲回答「有」，更直言自己當下非常感動。對於小禎而言，這次表演是反覆練習後交出的成績單；對胡瓜而言，則是親眼看見女兒在舞台上發光的珍貴時刻。

至於自己多年來在金鐘獎的得失，胡瓜早已看得淡然。他笑說，自己從蔣經國當總統開始，一路做到賴清德時期，入圍超過30次，落空也有28、29次，早已習慣每年面對結果。比起獎項，他最開心的，是一家人能一起走紅毯，更是看見小禎不只主持，也能勇敢站上舞台唱歌。