金鐘61／紅毯誰最美？大霈高衩禮服露長腿 Lulu秀貼身曲線
金鐘61紅毯上，大霈、Lulu、雷艾美、莎莎與陳庭妮等人以高衩、貼身、亮片與透視設計展現各自風格，成為全場焦點。
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金鐘61紅毯上，大霈、Lulu、雷艾美、莎莎與陳庭妮等人以高衩、貼身、亮片與透視設計展現各自風格，成為全場焦點。
在本屆金鐘獎紅毯上，許多明星選擇穿上經典不敗的黑色，但分別以細節搭配展現個人風格。
入圍兒童少年節目主持人獎的李霈瑜（大霈）身穿Tarik Ediz的綠色禮服搭配Rene Caovilla黑色高跟涼鞋，綴滿閃爍的水鑽的高衩禮服露出長腿，也呼應Chaumet的Joséphine鑽石項鍊，整體完成度很高。以「人生幹大事上山吧！台灣隊」入圍實境節目主持人獎的雷艾美選擇了一套綴滿金色亮片的平口合身禮服，簡約的長直髮往後梳，以FRED黃金流蘇耳環襯托臉蛋，展現耀眼活力。「嗨！營業中」的莎莎則選穿了穿台灣設計師簡國彥打造的白色透視貼身禮服配戴斐儷珠寶，菱形圖案刺繡綴滿水鑽卻很輕盈薄透，令人驚豔。
和夫婿陳漢典一起率先登上紅毯的Lulu黃路梓茵，穿馬來西亞設計品牌KHOON HOOI的黑色禮服，保有西裝輪廓卻貼合身體曲線，一整排搶眼的造型鈕釦與寶格麗（BVLGARI）的TUBOGAS系列珠寶相得益彰。入圍實境節目主持人獎的陳庭妮同樣走帥氣路線，綴滿亮片的Ralph Lauren深V黑色連身褲既性感又俐落，浪漫的大捲髮搭配Tiffany & Co.以羽毛為靈感的珠寶，產後辣登紅毯。蔡詩芸的貼身建築感禮服剪裁輪廓從正面看簡約俐落，側面以鏤空方式露出半身火辣曲線，搭配Boucheron經典的Quatre系列珠寶，辣得很有個性。
温昇豪身穿Louis Vuitton雙排扣西裝剪裁外套亮相，上面一系列幾何風格的圖案在光線下閃耀猶如絲質光澤，其實是牛仔布料的工藝展現；堆疊配戴寶格麗的珠寶和搭配有色鏡片的飛行員眼鏡，讓他在紅毯上得體之餘也格外出眾。一起角逐實境節目主持人獎的江宏傑，則大膽選穿Ferragamo闊肩剪裁人字紋羊毛大衣疊搭雙排釦西裝外套與長褲，Damiani的Y字項鍊引導視線看向他開到腰部的內搭襯衫，多層次穿搭卻也直透肌膚，展現熟男的性感。
李霈瑜（大霈）身穿綴滿水鑽的綠色高衩禮服，搭配黑色高跟涼鞋與鑽石項鍊，完整拉長比例並露出長腿，整體完成度相當高。 Lulu選穿黑色禮服，保有西裝輪廓卻緊貼身形，再以一整排造型鈕釦和BVLGARI珠寶點綴，讓整體兼具正式感、曲線感與時髦度。 雷艾美以金色亮片平口禮服展現活力，莎莎穿白色透視貼身禮服顯得輕盈驚豔，陳庭妮與蔡詩芸則分別以深V褲裝和建築感禮服呈現性感個性。
精華 FAQ
李霈瑜（大霈）身穿綴滿水鑽的綠色高衩禮服，搭配黑色高跟涼鞋與鑽石項鍊，完整拉長比例並露出長腿，整體完成度相當高。
Lulu選穿黑色禮服，保有西裝輪廓卻緊貼身形，再以一整排造型鈕釦和BVLGARI珠寶點綴，讓整體兼具正式感、曲線感與時髦度。
雷艾美以金色亮片平口禮服展現活力，莎莎穿白色透視貼身禮服顯得輕盈驚豔，陳庭妮與蔡詩芸則分別以深V褲裝和建築感禮服呈現性感個性。
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