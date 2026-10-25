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「離婚後有性行為嗎」網友犀利問答 男星閃得妙

記者趙大智／即時報導
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蔡亘晏(左)、楊銘威在「新手上路」負責搞笑。(圖／文策院與四方四隅提供)
蔡亘晏(左)、楊銘威在「新手上路」負責搞笑。(圖／文策院與四方四隅提供)

AI摘要

文章摘要整理：

楊銘威在Threads接受粉絲犀利提問，從離婚、性生活到出道原因都以幽默回應，同時不忘替Netflix新戲《新手上路》宣傳。

台灣男星楊銘威在Netflix新戲「新手上路」飾演「鬼魂郵差」，以冷面笑匠功力逗樂觀眾，口碑不俗。昨（24日）颱風天，他在Threads開放粉絲提問，沒想到網友毫不客氣，從離婚原因一路問到私密性生活，面對各種犀利問題，他全程幽默接招，還不忘替新戲宣傳。

由於他2026年8月跟方志友正式發出共同聲明，宣布結束11年的婚姻關係，有網友直接問：「為什麼離婚？」楊銘威巧妙拿新戲「新手上路」玩雙關，幽默回應。另一名網友更大膽追問：「離婚後有過性行為嗎？」讓他忍不住笑罵：「什麼啦？白癡喔，婚前婚後都有。」看似直白，其實也是沒回答。

楊銘威出道時就當上男主角，也成為網友好奇的話題。有人問他為何2007年演出「我要變成硬柿子」就擔任男主角，他毫不避諱地回：「靠關係。」

當年他與陳意涵合作「我要變成硬柿子」，時隔近20年再度同框，卻被網友虧「當時搭陳意涵演男主角，現在只能演叔叔」。楊銘威也看得開，笑說：「20年了，能演叔叔算不錯了，演藝圈不好混啊。」

除了被問私生活，劇迷也認真討論「新手上路」的演出細節。有人好奇他為何一生氣就要解皮帶，他透露這是自己設計的小巧思：「那個年代都會抽皮帶打小孩，所以設定我自己生氣的時候都要解皮帶。」還有觀眾眼尖發現他在劇中笑場的畫面竟被剪進正片，他也幽默致歉：「抱歉沒忍住。」

不過之後不知是否酒醒，這些脆文都刪了。

精華 FAQ

  • 他在颱風天於Threads開放粉絲發問，除了用幽默方式回應各種犀利問題，也順勢替自己主演的Netflix新戲《新手上路》做宣傳，帶動作品話題。

  • 對於離婚原因與「離婚後有過性行為嗎」這類私密問題，他都沒有正面回答，而是用玩笑話帶過，甚至笑罵對方白癡，展現出高超的閃避功力。

  • 他自嘲2007年能演男主角是「靠關係」，也笑稱時隔近20年後演叔叔很正常；另外，他還解釋劇中解皮帶是角色設定，並為笑場被剪進正片道歉。

Netflix

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