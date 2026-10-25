颱風攪局金鐘獎 入圍藝人忙改行程

颱風攪局、金鐘延期，于子育(右二)特地和家人團聚。(圖／鵲兒喜提供)

AI摘要 文章摘要整理： 薔琵颱風導致第61屆金鐘獎首度延期，陳澤耀、于子育、莊凱勛等入圍者紛紛改變行程，洪都拉斯也回憶珍藏7年的座位名牌，感嘆好事多磨。

受到薔琵颱風影響，第61屆金鐘獎頒獎典禮延期，打亂入圍者原定安排，這也是金鐘獎61年來首次延期。陳澤耀連夜協調拍片行程、改簽機票，莊凱勛趁機在家健身，于子育偷到與家人相處的一點時間，洪都拉斯則分享珍藏7年的座位名牌，回憶首次以個人身分入圍的感動，感嘆「好事多磨」。

馬來西亞演員陳澤耀以「監所男子囚生記」角逐戲劇節目男主角獎，妻子雲鎂鑫帶著11個月大的女兒赴台陪伴。他原定典禮結束後於25日飛往泰國 拍攝新片，得知延期後，連夜與劇組協調，順利改簽機票。雖然一家人受颱風影響只能待在室內，但能多相聚仍讓他感到開心。

同樣入圍的陳竹昇正在南部拍戲，原本已安排好典禮行程，如今得重新協調；于子育則因家人從南部北上觀禮，趕緊加訂飯店。她坦言行程雖被打亂，卻也多了與家人相處的時間，像是「偷到一點時間」。曾6度入圍金鐘的莊凱勛，這次以「都市開基祖」角逐男主角獎，延期後便留在家陪伴家人、照常運動。

洪都拉斯以「大仙尪仔」角逐迷你劇集（電視電影）男主角獎，23日深夜曬出7年前的紅色椅背名牌。當年他首次以個人身分入圍男配角獎，看到座位上印著自己的名字，便立刻拍照留念。他回憶，能在典禮座位上看見自己的名字，心中滿是感觸，至今仍難忘。

從諧星走向實力派演員，洪都拉斯曾以「我們與惡的距離」、「盲人阿清」獲得關注。面對典禮延期，他表示情緒更加複雜，也感謝主辦單位緊急應變，盼大家平安。

洪都拉斯憑藉「大仙尪仔」入圍金鐘61迷你劇集電視電影男主角獎，本屆典禮延期，他曬出7年前參加典禮座位名牌照。圖／截自洪都拉斯臉書

洪都拉斯憑藉「大仙尪仔」入圍金鐘61迷你劇集電視電影男主角獎，本屆典禮延期，他曬出7年前參加典禮座位名牌照。(取材自臉書)