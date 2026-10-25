颱風攪局金鐘獎 入圍藝人忙改行程
薔琵颱風導致第61屆金鐘獎首度延期，陳澤耀、于子育、莊凱勛等入圍者紛紛改變行程，洪都拉斯也回憶珍藏7年的座位名牌，感嘆好事多磨。
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薔琵颱風導致第61屆金鐘獎首度延期，陳澤耀、于子育、莊凱勛等入圍者紛紛改變行程，洪都拉斯也回憶珍藏7年的座位名牌，感嘆好事多磨。
受到薔琵颱風影響，第61屆金鐘獎頒獎典禮延期，打亂入圍者原定安排，這也是金鐘獎61年來首次延期。陳澤耀連夜協調拍片行程、改簽機票，莊凱勛趁機在家健身，于子育偷到與家人相處的一點時間，洪都拉斯則分享珍藏7年的座位名牌，回憶首次以個人身分入圍的感動，感嘆「好事多磨」。
馬來西亞演員陳澤耀以「監所男子囚生記」角逐戲劇節目男主角獎，妻子雲鎂鑫帶著11個月大的女兒赴台陪伴。他原定典禮結束後於25日飛往泰國拍攝新片，得知延期後，連夜與劇組協調，順利改簽機票。雖然一家人受颱風影響只能待在室內，但能多相聚仍讓他感到開心。
同樣入圍的陳竹昇正在南部拍戲，原本已安排好典禮行程，如今得重新協調；于子育則因家人從南部北上觀禮，趕緊加訂飯店。她坦言行程雖被打亂，卻也多了與家人相處的時間，像是「偷到一點時間」。曾6度入圍金鐘的莊凱勛，這次以「都市開基祖」角逐男主角獎，延期後便留在家陪伴家人、照常運動。
洪都拉斯以「大仙尪仔」角逐迷你劇集（電視電影）男主角獎，23日深夜曬出7年前的紅色椅背名牌。當年他首次以個人身分入圍男配角獎，看到座位上印著自己的名字，便立刻拍照留念。他回憶，能在典禮座位上看見自己的名字，心中滿是感觸，至今仍難忘。
從諧星走向實力派演員，洪都拉斯曾以「我們與惡的距離」、「盲人阿清」獲得關注。面對典禮延期，他表示情緒更加複雜，也感謝主辦單位緊急應變，盼大家平安。
因薔琵颱風影響，第61屆金鐘獎頒獎典禮被迫延期，打亂眾多入圍者原定安排。這也是金鐘獎61年來第一次出現延期情況，格外受到關注。 陳澤耀原訂典禮後要在25日飛泰國拍片，得知延期後立刻連夜與劇組協調，順利改簽機票。雖然受颱風影響只能待在室內，但一家人也因此多了相處時間。 洪都拉斯分享珍藏7年的紅色椅背名牌，回憶當年首次以個人身分入圍男配角獎時，看到座位上印有自己名字的感動。他表示這次延期讓情緒更複雜，也感謝主辦單位應變。
精華 FAQ
因薔琵颱風影響，第61屆金鐘獎頒獎典禮被迫延期，打亂眾多入圍者原定安排。這也是金鐘獎61年來第一次出現延期情況，格外受到關注。
陳澤耀原訂典禮後要在25日飛泰國拍片，得知延期後立刻連夜與劇組協調，順利改簽機票。雖然受颱風影響只能待在室內，但一家人也因此多了相處時間。
洪都拉斯分享珍藏7年的紅色椅背名牌，回憶當年首次以個人身分入圍男配角獎時，看到座位上印有自己名字的感動。他表示這次延期讓情緒更複雜，也感謝主辦單位應變。
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