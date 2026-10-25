與孫可芳結婚3年 劉冠廷：婚姻有趣要靠經營

劉冠廷分享婚姻與育兒生活，指婚姻要有趣，必須靠經營。(圖／Marie Claire 美麗佳人國際中文版提供)

AI摘要 文章摘要整理： 劉冠廷分享婚姻與育兒近況，認為婚姻要靠雙方經營，不能期待自然變有趣；他也為配合2歲多兒子作息開始早起跑步。

台灣藝人劉冠廷今年先以電影「雙囍」拿下台北電影獎最佳男主角，11月將憑該片二度角逐金馬獎影帝，演技實力備受肯定。

「雙囍」以一天舉辦兩場婚禮為故事設定，現實中的劉冠廷與孫可芳結婚三年、育有一子，至今卻尚未舉辦婚禮。他坦言，雖然一直想完成儀式，但因工作與生活等瑣事一再延後，認為婚姻的意義不在於創造難忘的高光時刻，而是兩人能否攜手走過漫長人生。

劉冠廷接受「Marie Claire 美麗佳人」專訪分享婚姻與育兒生活，他坦言，即使與孫可芳愛情長跑多年，婚姻中仍有需要磨合的地方，彼此相處不能將一切視為理所當然。他認為：「婚姻要靠自己經營，它不會是你什麼都不用做，就自己變得很有趣，那是不可能的。」

至於如何讓生活保持趣味，他表示，關鍵在於有沒有能力發現生活中的樂趣，「『有趣』不會自己跑過來，演戲是這樣，生活也如此」。

劉冠廷自認並非早起的人，升格人父後，為配合2歲多兒子「小太陽」的作息，開始練習早起，甚至凌晨4點半就得起床，5點多出門跑步。他笑說，選在一大早路跑，一方面是因為路上沒什麼人，另一方面也是演員的自覺，得盡量避免曬黑。

跑完步後，他總有種奇妙的成就感，忍不住笑說：「我好像贏過全世界的感覺。」