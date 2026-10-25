周思潔藏密30年 揭遭紐約狂粉挾持 靠「假裝心臟病發」脫困

周思潔30年前在美國演出遭劫走。(圖╱萊格悠國際文化有限公司提供)

AI摘要 文章摘要整理： 周思潔回憶30年前在紐約遭狂熱男粉絲挾持與掏槍威脅，靠假裝心臟病發、柔性周旋與機警求救，終在警方迅速圍捕下脫困。

台灣資深歌手周思潔30年前歷經生死驚魂，當年她受邀前來紐約唐人街的夜總會演唱，沒想到深夜竟慘遭狂熱男粉絲挾持，甚至掏槍威脅，在絕境中，她靠著「假裝心臟病 發」與「以柔克剛」的心理戰成功脫困。

周思潔回憶，當時有名男客頻繁捧場並邀約宵夜，她原本連番拒絕，直到女老闆提議全體服務生陪同，她才放下戒心答應。

豈料深夜3點多演出結束後，她走下樓發現服務生全不見蹤影，隨即被推上一輛坐有5個男人的廂型車。車子開到一偏僻區域後，其餘4人開車離去，該男子則強逼她上樓去其住處。在遭到周思潔3次拒絕後，男子怒吼要求「今晚陪我」，並拉著她的大衣領子在冰天雪地中猛力拖行，周思潔大聲呼救，卻遭對方厲聲警告「再喊我就要掏槍」。

就在生死一瞬間，她展現出超乎常人的冷靜與機智，決定採取「以柔克剛」策略。

周思潔當下蹲在雪地上喘氣，對男子佯稱「我有心臟病」。隨後順著對方的意說「我也知道今天躲不過了，那我陪你，但我們培養一下氣氛，先去喝個咖啡或吃點東西」。此舉卸下男子的戒心，周思潔隨即主動勾著男子的手臂，邊拉著他散步邊尋找逃生機會。當兩人走到一處狹窄的十字巷道時，周思潔驚喜發現，樹下竟停著一輛巡邏警車，警方接獲求救後，30秒內火速調來3輛警車圍捕搜身並帶回警局。

坐上警車後，周思潔因極度驚嚇而全身劇烈抽搐，連一滴眼淚都流不出來。她感嘆，那是她演戲多年來第一次體會到，人在極度恐慌下是真的會「欲哭無淚」。經歷這場生死劫難，周思潔感嘆「生死真的在一念之間」。

周思潔經歷過大風大浪，如今看淡人生。(圖╱萊格悠國際文化有限公司提供)