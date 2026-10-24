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資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

記者梅衍儂／即時報導
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周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

AI摘要

文章摘要整理：

周思潔回憶30年前在紐約遭5男挾持，面對拖行、掏槍威脅，她以假裝心臟病發和柔性應對拖延時間，最後成功等到警方救援脫困。

台灣資深歌手周思潔30年前歷經生死驚魂，當年她受邀前往美國紐約表演，沒想到深夜竟慘遭狂熱男粉絲挾持，強推她上車並拖行至漆黑雪地，甚至掏槍威脅，在絕境中，她靠著「假裝心臟病發與「以柔克剛」的心理戰成功脫困。

周思潔回憶，20多歲時她曾受邀前往紐約唐人街的夜總會演唱。當時有一位男顧客頻繁捧場給小費並邀約宵夜，她原本連番拒絕，直到女老闆主動提議由全體服務生陪同，她才放下戒心答應。

豈料深夜3點多演出結束換好衣服後，她走下樓發現服務生全都不見蹤影，隨即被該男子推上一輛坐有5個男人的廂型車。車子隨後開到烏漆墨黑，完全沒有餐廳的偏僻區域，其餘4人隨即開車離去，該男子則強逼她上樓去其住處。在遭到周思潔3次拒絕後，男子竟露出真面目怒吼要求「今天晚上陪我」，並發狠拉著她的拉鍊大衣領子在冰天雪地中猛力拖行，周思潔大聲呼救，卻遭對方厲聲警告「再喊我就要掏槍」，嚇得她不敢再叫。

在劇烈拉扯與掙扎過程中，周思潔的腦海中在短短幾秒內快速閃過無數恐怖畫面，包括若被拖進客廳該如何拿剪刀拚命，以及美國許多未破命案中被害人遇害的慘狀。周思潔瞬間意識到對方是30多歲的年輕男子，自己根本無法硬碰硬。就在生死一瞬間，她展現出超乎常人的冷靜與機智，決定採取「以柔克剛」策略。

周思潔當下蹲在雪地上喘氣，對男子佯稱「我有心臟病，你讓我喘口氣」。隨後順著對方的意說「我也知道今天躲不過了，那我陪你，但我們培養一下氣氛，先去喝個咖啡或吃點東西」。此舉成功卸下男子的戒心，周思潔隨即主動勾著男子的手臂，邊拉著他散步邊尋找逃生機會。當兩人走到一處狹窄的十字巷道時，周思潔驚喜發現，樹下竟停著一輛巡邏警車，警方接獲求救後，30秒內火速調來3輛警車圍捕搜身並帶回警局。

坐上警車後，周思潔因極度驚嚇而全身劇烈抽搐，連一滴眼淚都流不出來。她感嘆，那是她演戲多年來第一次體會到，人在極度恐慌下是真的會「欲哭無淚」。經歷這場生死劫難，周思潔感嘆「生死真的在一念之間」。若當時硬碰硬只會讓對方氣焰更盛，唯有柔軟下來才能化解敵意，取得一線生機。

周思潔30年前在美國演出遭劫走。（萊格悠國際文化有限公司提供）
周思潔30年前在美國演出遭劫走。（萊格悠國際文化有限公司提供）

周思潔經歷過大風大浪，如今看淡人生。（萊格悠國際文化有限公司提供）
周思潔經歷過大風大浪，如今看淡人生。（萊格悠國際文化有限公司提供）

精華 FAQ

  • 她在紐約唐人街夜總會演唱後，遭一名狂熱男粉絲與同夥挾持，上車後被帶到偏僻處，甚至被威脅陪睡，整個過程充滿暴力與恐懼。

  • 她看清自己無法硬碰硬，立刻改採柔性策略，先假裝心臟病發要求喘口氣，再順著對方意圖拖延時間，逐步卸下對方戒心，爭取逃生機會。

  • 周思潔在與男子周旋時，意外發現路旁有巡邏警車，並成功引發救援；警方30秒內調來3輛警車圍捕搜身，隨即將男子帶回警局。

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