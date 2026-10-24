3女星都嫁王姓老公… 張秀卿、郭靜純離婚 胡藝芬陪夫還債

張秀卿(左)跟前夫王國贊撕破臉對簿公堂。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 張秀卿、郭靜純與胡藝芬三位女星都嫁給王姓丈夫，其中前兩對婚姻因財務與負債問題生變，胡藝芬則與老公同甘共苦、持續還債。

台灣藝人張秀卿與王國贊相差12歲的姐弟戀，過去令人稱羨，日前宣布離婚3年，疑因財務問題決裂。無獨有偶的是，郭靜純跟製作人王信貴也在3年離婚，負債累累的王信貴驚傳人間蒸發；不同於兩人婚變，胡藝芬選擇跟老公王國憲共同面對，但有網友發現3人老公同樣姓王，成為意外巧合。

張秀卿12年前再婚，跟王國贊在台南席開214桌，象徵「甜蜜一生一世」，如今疑被王國贊債務拖累，浪漫承諾跳票。由於王國贊遭爆捲款神隱，她強調未曾過問王國贊的事業，借款3400萬討不回來，至於遭疑假離婚，她稱自己同為受害者，已向法院提告，一切交由律師處理。

郭靜純與前製作人老公王信貴移民加拿大7年，日前發文說在3年前和平簽字離婚，沒向對方要贍養費。而王信貴是資深戲劇製作人，傳出陸續跟同行、藝人借款上千萬，目前人間蒸發，對此，郭靜純表示前夫相當善良，至今仍努力彌補事業失敗造成的後果。

郭靜純已移居加拿大，離婚展開新人生。(取材自臉書)

同樣被老公連累， 玉女歌手胡藝芬當年為愛淡出，風光成為董娘，跟老公王國憲育有3個兒子，生活甜蜜。未料王國憲創立的廣告公司因故倒閉，夫婦19年前欠債數千萬，3間房子全被法拍，不過小兩口沒因此決裂，在客戶介紹下舉家遷居大陸工作，愈挫愈勇努力還債，後來返台到市場賣水果維生，至今仍有部分債務。

胡藝芬去年上「新聞挖挖哇」談到一家五口歷經種種風波，感情反而更緊密，確實會因為債務爭吵，但見到老公努力面對，同甘共苦的信念更為堅定。她的大兒子、三兒子繼承衣缽，組成的饒舌團體「跨世兄弟」常常受邀演出，讓她與有榮焉。

胡藝芬婚後與老公負債累累，攜手順利度過難關。(取材自臉書)