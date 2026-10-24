潘慧如險困濟州島 為陪伴愛犬 急改機票飛一圈返家

潘慧如今年8月從毛腿腿認養團把福氣帶回。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 潘慧如因颱風受困濟州島後返台，並分享愛犬福氣歷經手術大出血搶救終於康復的過程，自己也依心願開始吃素1年。

台灣演員潘慧如因強颱薔琵靠近台灣，原訂搭機返台時間，卻因此受困濟州島，只好臨時改訂飛往高雄的班機，再一路從南部趕回台北。她也在臉書透露，先前為了愛犬「福氣」許願吃素一年，背後其實是一段驚險的救命過程。

潘慧如表示，臘腸犬福氣剛被她接回家一個月時，牙齒狀況就相當糟糕，還有嚴重的口鼻瘻管、鼻膿等問題。她一心想盡快替福氣解決病痛，讓牠能舒服地安享晚年，因此在福氣身體稍微恢復、血液檢查與心臟檢查都過關後，便安排手術。

沒想到，手術結束後，福氣在等待恢復期間竟突然大出血，必須緊急輸血搶救。潘慧如接到醫院通知，甚至被提醒要有心理準備時，心都涼了，陷入深深的懊悔與自責。

她坦言，當初接福氣回家，是希望給牠一個溫暖的家，讓牠能安心、快樂地度過晚年，沒想到才剛把牠從苦難中救出來，卻又因為自己的決定，讓牠承受另一場痛苦。就在最擔心、最無助的時刻，她默默許下心願，只要福氣能平安度過難關，自己就願意吃素一年。

幸好福氣最後挺了過來。經歷大失血、輸血搶救及漫長休養後，牠的身體逐漸恢復，如今能吃能睡，精神也越來越好。看著福氣一天比一天進步，潘慧如滿懷感恩，也正式開始履行承諾，展開為期一年的吃素生活。

不過，才剛開始吃素就碰上出國工作，讓她直呼比想像中困難。尤其工作期間時間有限，沒辦法慢慢找素食餐廳，大多只能靠便利商店解決三餐。所幸她本來就不挑食，有蔬菜、水果，能吃飽就好。

潘慧如表示，吃素對她而言不是什麼偉大的犧牲，而是在最害怕、最無助的時候，為福氣許下的承諾。既然福氣這麼努力地撐過來了，她也要好好履行承諾，只希望牠往後的日子少一點病痛、多一點快樂，平安健康地陪伴家人。