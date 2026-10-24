姚愛寗自認戀愛腦 最難接受心靈出軌 曾經為愛受傷

姚愛寗透露自己在一段關係中非常戀愛腦。(記者林士傑／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 姚愛寗談到自己在確定關係後容易投入感情，也直言最難接受心靈出軌；回顧入行初期的青澀與不安，她靠上課充實演技，並學會先照顧好自己。

台灣藝人姚愛寗參與台灣首部真人轉描、全2D手繪動畫長片「歡迎來到朵莉之家」，片中飾演的瑪莉亞公主是個十足的戀愛腦，她坦言現實生活中的自己，在還沒有確定關係、曖昧的期間，是個非常理性的人。但如果一旦雙方互相確定心意、確定要交往之後，在感情裡就會變得戀愛腦，很多時候都會先以對方為主。

至於是否有像片中角色一樣為愛受傷，她笑回：「滿多的吧！但也因如此，我現在學會把重點放在認識、理解自己這件事上。對我來說，現在的感情態度就是隨緣，但最重要的核心是，要先有辦法把自己照顧好。」

而對於「心靈出軌」和「肉體出軌」何者較難接受，姚愛寗嚴肅地回道：「都沒有辦法！」但她補充：「但如果真的要比的話，我覺得心靈出軌比較沒辦法接受！因為如果對方的心已經不在了，那他的肉體留在這裡到底要做什麼？」

提到與角色相似之處，她坦言，其實在剛進到業界時，不太清楚自己可以做什麼的：「一方面覺得自己不是科班出身，另一方面我又很害怕人群、很害怕被大家注視的目光，所以在大家面前我總是覺得很手足無措。但身為演員、身為公眾人物，你又必須在人前撐出一個狀態。」

姚愛寗表示，當時那種努力維持狀態的感覺，其實和「歡迎來到朵莉之家」中的角色瑪利亞公主相似。她透露，一直到這幾年再回過頭來看自己的第一部作品時，才驚覺回不去那個狀態：「當時那種青澀、懵懂的狀態被保留下來，其實反而是最好的。」

她指出，當年第一部作品是「共犯」，那時的她完全不會表演：「剛好那個角色和我當時原本的性格很像，所以導演他們要的其實就是我在畫面裡的感覺。」但因為姚愛寗沒有演戲經驗，在現場經常納悶為什麼大家的劇本上面都寫滿了筆記，而自己的劇本卻是空白的。

也因此，除了把台詞背好之外，姚愛寗完全不知道自己還能做什麼：「那種很手足無措的感覺讓我印象非常深刻。所以拍完第一部作品後沒多久，我就找了表演老師，去上大概2年的課。當時那種手足無措的焦慮，在於覺得身邊的人好像都很有經驗，而自己卻不知道在幹嘛。」

一直以來，姚愛寗總給人空靈、活在純潔宇宙裡的既定印象，她笑說其實並不會覺得這樣的印象不好：「我有在努力突破跟嘗試不同的東西，但如果大家還能感受到我身上那分單純，我覺得會很開心，因為那個單純是我很努力在維持的，就算在必須社會化的狀態下，我也很努力在抓住某一條線。」