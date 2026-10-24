我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

姚愛寗自認戀愛腦 最難接受心靈出軌 曾經為愛受傷

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
姚愛寗透露自己在一段關係中非常戀愛腦。(記者林士傑／攝影)
姚愛寗透露自己在一段關係中非常戀愛腦。(記者林士傑／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

姚愛寗談到自己在確定關係後容易投入感情，也直言最難接受心靈出軌；回顧入行初期的青澀與不安，她靠上課充實演技，並學會先照顧好自己。

台灣藝人姚愛寗參與台灣首部真人轉描、全2D手繪動畫長片「歡迎來到朵莉之家」，片中飾演的瑪莉亞公主是個十足的戀愛腦，她坦言現實生活中的自己，在還沒有確定關係、曖昧的期間，是個非常理性的人。但如果一旦雙方互相確定心意、確定要交往之後，在感情裡就會變得戀愛腦，很多時候都會先以對方為主。

至於是否有像片中角色一樣為愛受傷，她笑回：「滿多的吧！但也因如此，我現在學會把重點放在認識、理解自己這件事上。對我來說，現在的感情態度就是隨緣，但最重要的核心是，要先有辦法把自己照顧好。」

而對於「心靈出軌」和「肉體出軌」何者較難接受，姚愛寗嚴肅地回道：「都沒有辦法！」但她補充：「但如果真的要比的話，我覺得心靈出軌比較沒辦法接受！因為如果對方的心已經不在了，那他的肉體留在這裡到底要做什麼？」

提到與角色相似之處，她坦言，其實在剛進到業界時，不太清楚自己可以做什麼的：「一方面覺得自己不是科班出身，另一方面我又很害怕人群、很害怕被大家注視的目光，所以在大家面前我總是覺得很手足無措。但身為演員、身為公眾人物，你又必須在人前撐出一個狀態。」

姚愛寗表示，當時那種努力維持狀態的感覺，其實和「歡迎來到朵莉之家」中的角色瑪利亞公主相似。她透露，一直到這幾年再回過頭來看自己的第一部作品時，才驚覺回不去那個狀態：「當時那種青澀、懵懂的狀態被保留下來，其實反而是最好的。」

她指出，當年第一部作品是「共犯」，那時的她完全不會表演：「剛好那個角色和我當時原本的性格很像，所以導演他們要的其實就是我在畫面裡的感覺。」但因為姚愛寗沒有演戲經驗，在現場經常納悶為什麼大家的劇本上面都寫滿了筆記，而自己的劇本卻是空白的。

也因此，除了把台詞背好之外，姚愛寗完全不知道自己還能做什麼：「那種很手足無措的感覺讓我印象非常深刻。所以拍完第一部作品後沒多久，我就找了表演老師，去上大概2年的課。當時那種手足無措的焦慮，在於覺得身邊的人好像都很有經驗，而自己卻不知道在幹嘛。」

一直以來，姚愛寗總給人空靈、活在純潔宇宙裡的既定印象，她笑說其實並不會覺得這樣的印象不好：「我有在努力突破跟嘗試不同的東西，但如果大家還能感受到我身上那分單純，我覺得會很開心，因為那個單純是我很努力在維持的，就算在必須社會化的狀態下，我也很努力在抓住某一條線。」

精華 FAQ

  • 她認為自己在曖昧期很理性，但一旦雙方確定交往，就容易變成戀愛腦，常會先把對方放在優先位置，感情上也因此更投入。

  • 姚愛寗表示兩者都無法接受，但若一定要比較，她更不能接受心靈出軌，因為若對方的心已不在，身體留在關係裡也失去意義。

  • 她坦言剛入行時很害怕人群，也不懂表演，只能硬撐狀態；拍完第一部作品後便去上了約2年的表演課，現在更重視認識自己、照顧自己，並努力保留單純。

上一則

不指望張致恆還錢 蔡卓妍拒再兜底：借出的錢當是給小孩紅包

下一則

3女星都嫁王姓老公… 張秀卿、郭靜純離婚 胡藝芬陪夫還債

延伸閱讀

張懷秋赴美學表演 從唱跳偶像 重新成為一位演員

張懷秋赴美學表演 從唱跳偶像 重新成為一位演員
陳妍希演「狙擊蝴蝶」吻戲最多…曝周柯宇害羞反應

陳妍希演「狙擊蝴蝶」吻戲最多…曝周柯宇害羞反應
郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨
拉黑張萌斷聯10年 馬天宇淚崩復盤 曝與楊冪一段往事

拉黑張萌斷聯10年 馬天宇淚崩復盤 曝與楊冪一段往事

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷