郭靜純被疑賣假貨又爆離婚、前夫負債累累 資深玉女表姊心疼發聲

郭靜純自爆已離婚3年。（取材自臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 郭靜純接連陷入疑似賣假貨與離婚風波，並證實與負債累累的前夫王信貴已離婚3年；表姊周思潔則出面力挺，呼籲外界以祝福取代苛責。

台灣資深女星郭靜純近期話題不斷，不僅捲入「賣假貨」爭議，近日更震撼拋出離婚消息。面對表妹接連面臨的人生風波，資深藝人周思潔24日特別溫情發聲，表露滿滿心疼與不捨。

郭靜純和製作人王信貴結婚20年，外傳王信貴在外負債累累，可能是導致婚姻破裂的關鍵。郭靜純也在臉書證實已簽字離婚3年，沒向對方要贍養費，自認到這年紀還能和平離婚，已經算很幸運。

而她近日也被網友發現，她在網路直播賣的精品很有可能是假貨，因為價格和正品實在差太多，還有人在網路上分享，買了沒用幾天就褪色。而郭靜純這幾天悄悄把販售商品的貼文與直播內容刪除，對於是否賣假貨沒有回應。

談起表妹郭靜純，周思潔透露兩人從小就在舅舅經營的歌廳長大，感情非常深厚。她回憶，郭靜純雖然剛出道時憑藉火辣身材成為知名性感模特兒，但私底下的內在其實「非常單純且居家」。周思潔更大力誇讚郭靜純當年為了家庭與孩子，毅然決然在事業如日中天之際放下光環、移民加拿大，將孩子教育得非常好，是一位極度稱職且偉大的母親。

對於郭靜純爆發假貨風波到如今走上離婚一途，周思潔語重心長地感嘆：「家家有本難念的經，誰家的窗戶沒有灰。」周思潔也向社會大眾溫柔喊話，希望大家能抱持一份祝福的柔軟心，不要給予過多苛責。她感性祝福郭靜純在正式卸下婚姻身分與重擔後，能夠重新找回屬於自己的步調，展開更加輕鬆、自在與快樂的新生活。

面對近日震驚演藝圈的表妹郭靜純離婚消息，周思潔喊話盼外界給予祝福。（圖：萊格悠國際文化有限公司提供）