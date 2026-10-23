我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

外派鳳凰城不只有工作 台灣人揭生活實況及周末日常

80歲秦漢有望現身金鐘頒獎？劉若英曝機率：他不受控

記者趙大智／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉若英執導的「忘了我記得」入圍金鐘獎13項大獎。(記者王聰賢／攝影)
劉若英執導的「忘了我記得」入圍金鐘獎13項大獎。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

《忘了我記得》入圍13項金鐘獎，秦漢是否出席成焦點，劉若英坦言他很難受控，劇組則仍努力爭取到場；她也分享其他演員與合作近況。

第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將於24日登場，Netflix日前舉辦金鐘派對，劉若英、傅孟柏、林廷憶、顏語瑢、蔡喬菲以及導演許肇任等幕後人員到場，80歲秦漢能否以「忘了我記得」奪視帝眾所矚目，但就連導演劉若英都無法確認他屆時是否參加典禮：「他就像樂爸一樣不能控制。」

劉若英執導的迷你劇集「忘了我記得」入圍13項大獎，雖然得獎感言並未先想好，但她會看現場氣氛發揮：「不管有沒有得獎，心裡都有很多感謝。」也說入圍13項，應該有機會上去感謝大家。秦漢女兒透露爸爸「因為有行程，99%不能參加金鐘獎」，但劇組仍在努力中。

劉若英曾跟五月天吉它手石頭合作「親愛的路人」MV，被問石頭被爆有離開樂團念頭時，表示不知此事，但在她心中，「他是個好演員」，如果有適合的機會會想跟他再合作，休團了應該會有時間，還說兩人每次在後台碰面都在聊戲，像是「百日告別」或電影，笑說：「我們是戲劇上的朋友，不是音樂的朋友。」

「回魂計」雙女主角舒淇、李心潔網內互打，這點似乎讓導演許肇任頭很痛，手心手背都是肉，直呼：「煩惱啊。」男主角傅孟柏感慨不已：「開拍前太太懷孕，現在女兒都2歲了。」

對於再度入圍視帝平常心以對，他強調不是不在乎，而是不要變成「必須得到不然就是失敗」。女配角林廷憶去年以「影后」入圍未拿獎，今年更加緊張，但去年差點跌倒，今年戰袍會以舒服為重。

「回魂計」導演許肇任(左起)、製作人楊庭愷、林廷憶、傅孟柏分享入圍心情。(記者王...
「回魂計」導演許肇任(左起)、製作人楊庭愷、林廷憶、傅孟柏分享入圍心情。(記者王聰賢／攝影)

精華 FAQ

  • 目前機率偏低，秦漢女兒表示因為已有行程，99%不能參加，但劇組仍在持續努力中。劉若英也說她無法確認，因為秦漢就像「不受控制」一樣。

  • 劉若英執導的迷你劇集《忘了我記得》共入圍13項大獎，表現相當亮眼。她表示得獎感言還沒先想好，但會依現場氣氛發揮，也感謝所有工作人員。

  • 她提到五月天吉他手石頭若有適合機會，仍想再合作，並認為他是「戲劇上的朋友」。此外也談到傅孟柏的家庭近況，以及林廷憶對今年入圍更緊張。

Netflix

上一則

黃子韜才被爆「信用破產」 公司遭強制執行2040萬人民幣

下一則

編劇大讚邊佑錫 爆他太紅「已約不到」 點名下一個男神是他

延伸閱讀

「乩身」金鐘9入圍 導演盼王柏傑得獎：他把三太子演活了

「乩身」金鐘9入圍 導演盼王柏傑得獎：他把三太子演活了
對決金鐘 侯彥西看入圍名單嚇到：是我知道的秦漢嗎？

對決金鐘 侯彥西看入圍名單嚇到：是我知道的秦漢嗎？
蔡康永傳遭中國封殺 莊凱勛籲別因害怕而噤聲

蔡康永傳遭中國封殺 莊凱勛籲別因害怕而噤聲
「太陽」奪首爾電視節大獎 柯佳嬿吐心中金鐘遺珠

「太陽」奪首爾電視節大獎 柯佳嬿吐心中金鐘遺珠

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
郭靜純中午也爆出離婚。（取材自臉書）

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

2026-10-17 03:51

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格