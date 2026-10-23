80歲秦漢有望現身金鐘頒獎？劉若英曝機率：他不受控

劉若英執導的「忘了我記得」入圍金鐘獎13項大獎。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 《忘了我記得》入圍13項金鐘獎，秦漢是否出席成焦點，劉若英坦言他很難受控，劇組則仍努力爭取到場；她也分享其他演員與合作近況。

第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將於24日登場，Netflix 日前舉辦金鐘派對，劉若英、傅孟柏、林廷憶、顏語瑢、蔡喬菲以及導演許肇任等幕後人員到場，80歲秦漢能否以「忘了我記得」奪視帝眾所矚目，但就連導演劉若英都無法確認他屆時是否參加典禮：「他就像樂爸一樣不能控制。」

劉若英執導的迷你劇集「忘了我記得」入圍13項大獎，雖然得獎感言並未先想好，但她會看現場氣氛發揮：「不管有沒有得獎，心裡都有很多感謝。」也說入圍13項，應該有機會上去感謝大家。秦漢女兒透露爸爸「因為有行程，99%不能參加金鐘獎」，但劇組仍在努力中。

劉若英曾跟五月天吉它手石頭合作「親愛的路人」MV，被問石頭被爆有離開樂團念頭時，表示不知此事，但在她心中，「他是個好演員」，如果有適合的機會會想跟他再合作，休團了應該會有時間，還說兩人每次在後台碰面都在聊戲，像是「百日告別」或電影，笑說：「我們是戲劇上的朋友，不是音樂的朋友。」

「回魂計」雙女主角舒淇、李心潔網內互打，這點似乎讓導演許肇任頭很痛，手心手背都是肉，直呼：「煩惱啊。」男主角傅孟柏感慨不已：「開拍前太太懷孕，現在女兒都2歲了。」

對於再度入圍視帝平常心以對，他強調不是不在乎，而是不要變成「必須得到不然就是失敗」。女配角林廷憶去年以「影后」入圍未拿獎，今年更加緊張，但去年差點跌倒，今年戰袍會以舒服為重。

「回魂計」導演許肇任(左起)、製作人楊庭愷、林廷憶、傅孟柏分享入圍心情。(記者王聰賢／攝影)