80歲秦漢有望現身金鐘頒獎？劉若英曝機率：他不受控
《忘了我記得》入圍13項金鐘獎，秦漢是否出席成焦點，劉若英坦言他很難受控，劇組則仍努力爭取到場；她也分享其他演員與合作近況。
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《忘了我記得》入圍13項金鐘獎，秦漢是否出席成焦點，劉若英坦言他很難受控，劇組則仍努力爭取到場；她也分享其他演員與合作近況。
第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將於24日登場，Netflix日前舉辦金鐘派對，劉若英、傅孟柏、林廷憶、顏語瑢、蔡喬菲以及導演許肇任等幕後人員到場，80歲秦漢能否以「忘了我記得」奪視帝眾所矚目，但就連導演劉若英都無法確認他屆時是否參加典禮：「他就像樂爸一樣不能控制。」
劉若英執導的迷你劇集「忘了我記得」入圍13項大獎，雖然得獎感言並未先想好，但她會看現場氣氛發揮：「不管有沒有得獎，心裡都有很多感謝。」也說入圍13項，應該有機會上去感謝大家。秦漢女兒透露爸爸「因為有行程，99%不能參加金鐘獎」，但劇組仍在努力中。
劉若英曾跟五月天吉它手石頭合作「親愛的路人」MV，被問石頭被爆有離開樂團念頭時，表示不知此事，但在她心中，「他是個好演員」，如果有適合的機會會想跟他再合作，休團了應該會有時間，還說兩人每次在後台碰面都在聊戲，像是「百日告別」或電影，笑說：「我們是戲劇上的朋友，不是音樂的朋友。」
「回魂計」雙女主角舒淇、李心潔網內互打，這點似乎讓導演許肇任頭很痛，手心手背都是肉，直呼：「煩惱啊。」男主角傅孟柏感慨不已：「開拍前太太懷孕，現在女兒都2歲了。」
對於再度入圍視帝平常心以對，他強調不是不在乎，而是不要變成「必須得到不然就是失敗」。女配角林廷憶去年以「影后」入圍未拿獎，今年更加緊張，但去年差點跌倒，今年戰袍會以舒服為重。
目前機率偏低，秦漢女兒表示因為已有行程，99%不能參加，但劇組仍在持續努力中。劉若英也說她無法確認，因為秦漢就像「不受控制」一樣。 劉若英執導的迷你劇集《忘了我記得》共入圍13項大獎，表現相當亮眼。她表示得獎感言還沒先想好，但會依現場氣氛發揮，也感謝所有工作人員。 她提到五月天吉他手石頭若有適合機會，仍想再合作，並認為他是「戲劇上的朋友」。此外也談到傅孟柏的家庭近況，以及林廷憶對今年入圍更緊張。
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目前機率偏低，秦漢女兒表示因為已有行程，99%不能參加，但劇組仍在持續努力中。劉若英也說她無法確認，因為秦漢就像「不受控制」一樣。
劉若英執導的迷你劇集《忘了我記得》共入圍13項大獎，表現相當亮眼。她表示得獎感言還沒先想好，但會依現場氣氛發揮，也感謝所有工作人員。
她提到五月天吉他手石頭若有適合機會，仍想再合作，並認為他是「戲劇上的朋友」。此外也談到傅孟柏的家庭近況，以及林廷憶對今年入圍更緊張。
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