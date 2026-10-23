郭雪芙被瞎傳河口湖遇害 親自留言、曬逗貓影片報平安

郭雪芙傳出烏龍死訊，親自發影片報平安。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 日本河口湖命案因AI翻譯誤植姓名，讓郭雪芙被誤傳遇害並在網路瘋傳；她親自留言報平安，經紀公司也澄清是假消息。

日本 山梨縣富士河口湖日前傳出驚悚命案，38歲被害者姓井，沒想到一度因因翻譯錯誤，將死者名字誤植為台灣女星郭雪芙，甚至搭配她的照片散播。由於郭雪芙剛好也是38歲，大批粉絲嚇壞，紛紛湧入她的Instagram留言求證。郭雪芙親自留言報平安，附上逗貓出聲影片，經紀公司也緊急出面澄清，強調相關報導是假消息。

這起烏龍事件疑似源自AI翻譯失誤。據了解，日文新聞原文僅提及「郭姓人士」（郭さん），卻在缺乏上下文的情況下，被翻譯系統錯誤對應到知名度較高的郭雪芙，進而產生與事實不符的內容。相關新聞截圖甚至出現「台灣出身的郭雪芙さん（38歲）在山梨飯店被刺頸身亡」等字樣，還被配上郭雪芙的照片，在小紅書、TikTok及微博等平台流傳，甚至登上微博熱搜。

假消息越傳越廣，不少粉絲信以為真，急忙到郭雪芙的Instagram留言詢問，「剛刷到抖音說在山梨飯店被殺的是妳，這是假的吧」、「姐姐快闢謠」。面對突如其來的烏龍死訊，郭雪芙親自留言「沒事喲」，並附上一顆紅色愛心，向粉絲報平安。

郭雪芙在大陸的粉絲團立即協助澄清，呼籲外界停止轉傳未經證實的消息。郭雪芙所屬經紀公司「好妙娛樂」隨後也在社群曬出第61屆金鐘獎「郭雪芙休息室」名牌照片，正式闢謠。公司表示，收到來自各方粉絲的關心，特別向大家報平安，強調郭雪芙每天都元氣滿滿地投入工作，目前正為金鐘獎表演努力排練，網路流傳的日媒報導是假消息，也請大家不要過度擔心。

郭雪芙IG親報平安：「沒事呦。」(取材自Instagram)

郭雪芙和經紀公司分享逗貓影片。(取材自Instagram)

郭雪芙正準備金鐘獎「最佳女主角只有一個」表演。(取材自Instagram)