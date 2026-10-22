65歲庾澄慶逆生長 靠1招白髮愈變愈少

庾澄慶(哈林)推出新歌「枝仔冰」，近日連節目宣傳，他自豪毛髮極度旺盛，白頭髮愈變愈少。(中通社)

AI摘要 文章摘要整理： 庾澄慶宣傳新歌時透露自己靠11點睡覺養肝，白髮愈來愈少，並澄清零食傳聞、分享子女參與錄音，還預告全新巡演登場。

庾澄慶(哈林)推出新歌「枝仔冰」，近日連上3個電台節目宣傳，DJ Dennis掏出收藏40年卡帶真情告白，更爆出哈林首張卡帶如今炒到5500元台幣天價；面對Dennis驚呼「頭髮怎麼這麼密」，哈林自豪說：「我對頭髮很驕傲，毛髮極度旺盛。」

65歲庾澄慶透露這幾年神奇「逆生長」，他從來沒有染過頭髮，白頭髮也不補染，如今白髮居然愈變愈少，全靠晚上11點精準「養肝」倒頭大睡。

除了秀髮量，哈林上阿娟節目大嗑枝仔冰，親自破除「後台狂嗑8公斤零食」的江湖傳聞，他澄清從來沒這件事，但也坦承年輕時狂吃零食「把額度用光了」，現在為了聲帶很克制，笑說：「吃800克就好了啦！」

這次新歌更埋了大彩蛋，哈林直接把一雙小兒女「哈密瓜」與「哈寶」抓進錄音室獻聲，孩子們錄完還傻問「怎麼外面聽不到」，童言童語萌翻天，哈林表示，大兒子小哈利 也曾經參與他的歌曲錄音，對他來說，人生的作品總是希望留下一些紀錄，成為美好的回憶。

即將啟動「整晚哈音樂」全新巡演的他，甚至跨界自封「音樂魔術師」，霸氣撂話演出不只好看好聽：「只有你想不到，沒有我做不到。」