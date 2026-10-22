65歲庾澄慶逆生長 靠1招白髮愈變愈少
庾澄慶宣傳新歌時透露自己靠11點睡覺養肝，白髮愈來愈少，並澄清零食傳聞、分享子女參與錄音，還預告全新巡演登場。
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庾澄慶宣傳新歌時透露自己靠11點睡覺養肝，白髮愈來愈少，並澄清零食傳聞、分享子女參與錄音，還預告全新巡演登場。
庾澄慶(哈林)推出新歌「枝仔冰」，近日連上3個電台節目宣傳，DJ Dennis掏出收藏40年卡帶真情告白，更爆出哈林首張卡帶如今炒到5500元台幣天價；面對Dennis驚呼「頭髮怎麼這麼密」，哈林自豪說：「我對頭髮很驕傲，毛髮極度旺盛。」
65歲庾澄慶透露這幾年神奇「逆生長」，他從來沒有染過頭髮，白頭髮也不補染，如今白髮居然愈變愈少，全靠晚上11點精準「養肝」倒頭大睡。
除了秀髮量，哈林上阿娟節目大嗑枝仔冰，親自破除「後台狂嗑8公斤零食」的江湖傳聞，他澄清從來沒這件事，但也坦承年輕時狂吃零食「把額度用光了」，現在為了聲帶很克制，笑說：「吃800克就好了啦！」
這次新歌更埋了大彩蛋，哈林直接把一雙小兒女「哈密瓜」與「哈寶」抓進錄音室獻聲，孩子們錄完還傻問「怎麼外面聽不到」，童言童語萌翻天，哈林表示，大兒子小哈利也曾經參與他的歌曲錄音，對他來說，人生的作品總是希望留下一些紀錄，成為美好的回憶。
即將啟動「整晚哈音樂」全新巡演的他，甚至跨界自封「音樂魔術師」，霸氣撂話演出不只好看好聽：「只有你想不到，沒有我做不到。」
他表示自己這幾年看起來像在逆生長，關鍵就是晚上11點準時倒頭大睡、作息規律養肝；他也強調從未染髮，白頭髮沒有刻意補染。 面對DJ驚呼他頭髮很密，哈林自豪表示對毛髮很驕傲；至於後台狂吃8公斤零食的說法，他則澄清沒有這件事，只說年輕時已把零食額度用光。 新歌〈枝仔冰〉錄音時，兩個小兒女哈密瓜與哈寶都進錄音室獻聲，大兒子小哈利過去也曾參與；他並預告「整晚哈音樂」巡演，還自稱音樂魔術師。
精華 FAQ
他表示自己這幾年看起來像在逆生長，關鍵就是晚上11點準時倒頭大睡、作息規律養肝；他也強調從未染髮，白頭髮沒有刻意補染。
面對DJ驚呼他頭髮很密，哈林自豪表示對毛髮很驕傲；至於後台狂吃8公斤零食的說法，他則澄清沒有這件事，只說年輕時已把零食額度用光。
新歌〈枝仔冰〉錄音時，兩個小兒女哈密瓜與哈寶都進錄音室獻聲，大兒子小哈利過去也曾參與；他並預告「整晚哈音樂」巡演，還自稱音樂魔術師。
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