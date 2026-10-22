周迅奪獎舒淇秒送抱 曬私照網嗨翻：女神的友情太美好

舒淇(右)和周迅的友情令人羨慕。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 周迅以電影《初次嘗到寂寞》拿下釜山國際電影節最佳演員獎，舒淇不僅現場擁抱祝賀，事後還曬出私照放閃，兩人的深厚友情引發網友熱議。

周迅 近日憑電影「初次嘗到寂寞」拿下釜山國際電影節最佳演員獎，好友舒淇 不只在現場送上大大的擁抱，事後更曬出兩人的私下合照，甜蜜寫下「My滴兒Lovely」，深厚交情讓網友直呼太美好。

周迅此次以「初次嘗到寂寞」在釜山國際電影節獲得最佳演員肯定，頒獎典禮上，她身穿彩色刺繡流蘇洋裝登台，搭配俐落短髮造型，展現優雅氣場。領獎時她分享多年從影的心情，也感謝一路陪伴自己的家人與夥伴。

而台下最吸睛的畫面之一，就是舒淇見到好友獲獎後，第一時間上前給她一個大大的擁抱。兩人臉上都洋溢著笑容，舒淇替周迅開心的模樣自然流露，也讓這場頒獎典禮多了一幕溫暖的友情畫面。

巧合的是，舒淇去年才以導演作品「女孩」在釜山國際電影節拿下最佳導演獎，今年則輪到周迅抱回最佳演員獎，兩位好友接連在釜山獲得肯定，也被網友形容是「女神接力」。

比起典禮上的高光時刻，兩人私下互動更顯親密。舒淇事後在Instagram曬出一系列與周迅的拍立得合照，照片中兩人時而靠在一起甜笑，時而對著鏡頭俏皮嘟嘴，互動自然又可愛，完全沒有明星之間的距離感。

舒淇更在貼文中寫下：「妳夜色閃耀，因為妳，每一幀都是風景～My滴兒Lovely。」字句充滿對好友的欣賞與疼愛，也讓這段跨越多年的友情再度成為焦點。

照片曝光後，網友紛紛留言大讚兩人同框畫面，「2女神～巨星～我的」、「最耀眼的你們」、「特別美的兩位」等留言湧入，也有人敲碗希望兩人未來能合作，「兩個人合作一下好不好」，期待有一天能在大銀幕上看見舒淇與周迅同台飆戲。