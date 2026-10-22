只拍11天闖金馬 「UFO離奇命案」反轉再反轉被讚超強神作

「UFO離奇命案」由凌文龍(左)、楊偲泳演出。(圖／華映娛樂提供)

AI摘要 文章摘要整理： 香港電影《UFO離奇命案》以300萬港幣、11天完成拍攝，憑多重反轉與流量文化題材獲好評，入圍金馬最佳原著劇本並被讚為香港版《一屍到底》。

香港 電影「UFO 離奇命案」以300萬港幣(約38萬美元)低成本、11天拍攝完成，卻靠著反轉再反轉的劇本殺出重圍，入圍第63屆金馬獎最佳原著劇本，更曾拿下義大利 遠東電影節觀眾票選白桑莓最佳新導演大獎及香港電影評論學會最佳編劇，電影在台北電影節放映時也獲得好評，被影迷形容是「香港版『一屍到底』」。

「UFO離奇命案」由香港新銳導演郭家禧、李振傑共同執導，並與何肇康、蔡嘉桁共同編劇，以25年前一宗小學生離奇失蹤案為起點，將犯罪懸疑、外星人傳說、黑色幽默與網路流量文化揉在一起，透過人物之間的資訊落差與不斷翻轉的情節，讓原本看似荒誕的事件一路失控。

故事描述25年前，小學生豪仔在東頭山離奇失蹤，同行友人Mark與阿傑聲稱他遭外星人抓走，事件當年成為轟動新聞，也逐漸演變成香港人熟悉的都市傳說。25年後，Mark(凌文龍飾)已成為網紅，時不時拿「同學被外星人抓走」的往事炒話題、衝流量；女友雯雯(楊偲泳飾)卻認定男友當年說了謊，於是約他與阿傑重返東頭山，試圖揭開真相。

為了逼出真相，雯雯更找來臨演阿金(陳湛文飾)安排一場戲，沒想到原本精心設計的計畫逐漸偏離軌道，陰錯陽差之下竟讓阿金死在山上。三人頓時陷入恐慌，偏偏此時又遇上過氣靈異網紅同樣來到東頭山調查，加上傳說中的外星人竟然也現身，原本單純的「揭穿謊言」計畫徹底失控，所有人都得想辦法為自己的行動自圓其說。

電影不只以劇情反轉製造懸念，也把「流量」融入故事核心，讓網紅為了吸引觀眾不斷消費25年前的都市傳說，真假難辨的事件也在社群傳播下變得更加失控。導演透過不同人物的視角逐步揭露資訊，讓每一次情勢變化都成為下一個轉折的伏筆，兼具黑色幽默與犯罪懸疑。

演員陣容則集結凌文龍、楊偲泳、陳湛文、林子傑及黃德斌。陳湛文飾演的阿金原本只是受雇演戲的臨時演員，看似是全片最不起眼的人物，卻意外成為推動劇情發展的關鍵。他以爆笑又靈活的表演製造不少笑點，也被外界點名為本屆金馬獎最佳男配角遺珠。