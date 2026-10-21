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不捨兒子獨撐家計 78歲余天撐病體復出 依舊中氣十足

記者林怡秀／綜合報導
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余天難得現身活動，身形消瘦，但歌聲仍讓台下觀眾忘情。(圖／林世宗服務處提供)
余天難得現身活動，身形消瘦，但歌聲仍讓台下觀眾忘情。(圖／林世宗服務處提供)

AI摘要

文章摘要整理：

78歲余天在健康好轉後重新出面站台，現場演唱依舊有力；李亞萍也透露，因家中經濟壓力大，他開始接選舉場賺取收入。

台灣藝人78歲余天先前驚傳小中風、罹患第三期攝護腺癌後，漸漸淡出大眾視野。他日前意外現身台北市議員、同時也是台北海洋科技大學（簡稱台北海大）董事長林世宗的士林北投競選總部成立大會。舞台上的他，身形至少瘦了5公斤；但他寶刀未老，現場接連演唱「榕樹下」與「回鄉的我」，依舊中氣十足、聲如洪鐘。

對此，余天的妻子李亞萍坦言，余天最近的確開始出門，健康狀況也往好的方向發展，「以前他走路腳會抖，現在好很多，比較穩了！」至於為何現身選舉場合？李亞萍透露，因為現在余家的經濟重擔都靠兒子余祥銓一個人扛，兒子常工作到半夜，一早還要起床陪女兒玩，夫妻倆看在眼裡都很心疼。所以余天也開始為了家計接選舉場，「以前都是免費為黨內站台，但現在家裡需要錢，他接了20多場吧。」

不過她透露，這次並沒有收林世宗的費用，全因余天私底下把林世宗當作親兄弟。

李亞萍稱讚林世宗非常善良，對地方居民和弱勢群體極為照顧，雖然夫妻倆比較晚才認識他，但很肯定林世宗的政治理念。不過她也笑著爆料：「他家就住在我家（山）下面，他看起來像野獸，但心地最善良！」更笑稱林世宗講話很有趣，地方民眾都很喜歡他。「我先前去台北海大教書，也是被他對學生的熱心所感動的！」

精華 FAQ

  • 他先前傳出小中風與第三期攝護腺癌，近來健康逐漸好轉，走路也比以前穩定，因此開始出門接活動，並在競選場合現身演唱。

  • 他身形比以前瘦了至少5公斤，但上台後接連唱出「榕樹下」與「回鄉的我」，嗓音仍然洪亮，整體表現顯示他氣力仍在。

  • 她說家裡的經濟重擔現在主要靠余祥銓支撐，夫妻倆都很心疼，所以余天才開始接20多場活動賺錢；這次則是因與林世宗私交深厚而未收費。

中風

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