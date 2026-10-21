五月天恐缺一 石頭舊疾纏身傳想退團 相信音樂回應了

五月天吉他手石頭傳出有意退團。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 外傳石頭因腰椎滑脫反覆發作、兼顧家庭不易而萌生退團念頭，但相信音樂已否認此說，強調五月天目前休息中。

台灣樂團五月天 7月唱完台北大巨蛋後休息至今，吉他手石頭遭友人爆料萌生退意，主因是舊疾難癒加上分身乏術，無法好好陪伴家人。消息一出，讓友人很是震驚。

石頭的身體因運動受傷累積的不適，經醫師診斷為腰椎滑脫，2024年7月聽從醫囑停工治療、靜養，由於無法負重和長時間的站立，不得不缺席演唱會。接受治療期間，他痛到數日動彈不得，病症讓團員相當擔憂，所幸休養一個月後回歸，在台上精神百倍。然而長時間的密集巡演，他的身體終究難以負荷，隔年再度復發，無法參與10月登場的「超犀利趴14」。

然而早在去年8月的北京鳥巢演唱會，阿信語重心長跟石頭喊話，「巡迴讓你身心俱疲，但你還是捨不得丟下我們四個」。石頭則嚴肅地說：「我覺得我的責任好像很大，好像每天得要健健康康在這個台上，但是其實我的身體，我不知道什麼時候會有承受不住的時候，所以如果有一天如果我缺席了，希望大家原諒我！」暗示總有曲終人散的一天。

據鏡週刊報導，石頭因為長期投入巡演，致使腰椎滑脫傷勢不斷復發，加上妻小移居英國，因工作聚少離多讓他無法兼顧家庭跟事業，才會有意退團。至於石頭是否要退團？他所屬相信音樂說：「沒有這回事，五月天現在休息中，大電影即將和大家見面。」