宋芸樺欲望覺醒 「告別的年代」床戰邱士縉搶主導權

宋芸樺與邱士縉在「告別的年代」大膽挑戰親密戲。（圖／興揚電影提供）

AI摘要 文章摘要整理： 台馬合製電影《告別的年代》公開海報與預告，宋芸樺飾演杜麗安橫跨數十年情感與人生轉折，並以親密床戲呈現欲望覺醒，電影同時入圍金馬獎4項並成為開幕片。

台馬合製電影「告別的年代」正式海報與預告曝光，宋芸樺、邱士縉、劉子銓主演，電影入圍第63屆金馬獎最佳導演、最佳改編劇本等四項大獎，並獲選為今年金馬影展開幕片。最新預告中，宋芸樺從少女演到熟齡女子，與邱士縉不僅有跨越時代的愛情戲，更挑戰親密床戲，她形容這場戲並非單純呈現肢體接觸，而是透過「從被動到主導」的身體位置變化，呈現角色欲望覺醒與重新掌握人生的過程。

「告別的年代」改編自馬來西亞華文文學作家黎紫書同名作品，故事橫跨1969年至1990年代的馬來西亞。正式海報邀請視覺設計師陳世川操刀，宋芸樺身穿古典旗袍，在繁華婚禮場景中回眸，復古色調與底片質感營造出濃厚年代氛圍。

預告則揭開杜麗安與連生從相遇、相識到不告而別的情感糾葛。兩人多年後再次重逢，眼前的人卻已不再是記憶中的模樣，隨著塵封往事逐漸浮現，一段跨越時代的愛情也牽動數代人的命運。

宋芸樺在片中飾演靈魂人物杜麗安，角色從少女一路走過人生不同階段。她表示：「我一直覺得杜麗安是那個年代很特別的女人，在傳統與壓抑之中，始終保有一份想為自己做選擇的勇氣。」

她認為，這次最大的挑戰並不是詮釋不同年紀，而是理解每個階段的杜麗安為何做出不同選擇，「從少女時不顧一切地去愛，到經歷失去、為了家人選擇一段婚姻，再到後來那些累積多年的悲傷、憤怒與無能為力，轉變成她重新為自己而活的力量。」

至於預告中引發討論的親密床戲，宋芸樺透露拍攝前與邱士縉及親密指導多次排練、討論，希望每個動作都能反映角色當下的心理狀態。她說：「從一開始杜麗安的被動，到後來逐漸轉為主導的位置，其實都是經過設計的，想透過身體位置與主導權的轉換，呈現她內心欲望的覺醒。」

她進一步表示：「在那樣一個傳統、壓抑的年代，這不只是她與另一個人的親密，更是她試著重新拿回自己身體與人生主導權的時刻。」

「告別的年代」描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱透過一本神祕小說，意外走進杜麗安的愛情故事。1969年怡保，杜麗安的初戀情人連生在透露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫數代人的命運。隨著小說中的塵封真相逐漸浮現，虛實交錯之間，凱也發現自己與這段往事有著意想不到的深刻連結。