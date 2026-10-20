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劉冠廷育兒甘苦談 餵奶拍嗝怕兒子撞傷 「鼓嘴當安全氣囊」

記者陳慧貞／綜合報導
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劉冠廷分享照顧兒子的溫馨日常。（記者沈昱嘉／攝影）
劉冠廷分享照顧兒子的溫馨日常。（記者沈昱嘉／攝影）

陳意涵、劉冠廷、黃冠智等主演奇幻愛情喜劇「新手上路」開播，故事描寫新手媽媽獨自面對新生命的到來，以及未來育兒之路的甘苦劇情，引起全台女性觀眾共鳴，收視高點1.47落在陳意涵飾演的張如意在公車上，因看不慣媽媽只顧滑手機、放任孩子哭鬧而出言指責的橋段，吸引超過40萬人觀看。

得知收視表現亮眼，黃冠智開心表示：「我也是晚間10點一上線就準時收看，一次看完六集，覺得很有趣很好看，我和太太笑得很開心。」他也回想起拍攝現場的趣事，直呼能成為「新手上路」的一員非常幸福。

劇中協助照顧新生兒的劉冠廷，也分享現實生活中照顧兒子「小太陽」的趣事。他笑說，平時除了幫忙餵奶、換尿布等基礎照護外，最難忘的就是寶寶剛出生不久的階段。當時兒子還小、脖子軟軟的，每次拍嗝時孩子的頭常會不小心撞上他的肩膀或臉頰。

後來他靈機一動，只要幫兒子拍嗝時就會故意鼓起嘴巴當作「安全氣囊」，既保護孩子的嬌嫩頭部，也保護自己的臉不被撞傷。他幽默呈現出新手爸爸既狼狽又溫馨的照護日常。

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