連晨翔家事能力不輸老婆 卻因這事被嫌棄

連晨翔自爆做家事能力不輸老婆。（記者陳慧貞／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 連晨翔分享婚後育兒與家務日常，笑稱自己做家事不輸老婆，卻因拍女兒照片太差遭吐槽；他也透露馬桶堵塞驚魂與髖關節受傷，現階段需先休養。

台灣藝人連晨翔與劉品言因合作戲劇「舊金山 美容院」結緣，去年7月登記結婚後，同年迎來寶貝女兒，短短一年升格人夫、人父，生活節奏大躍進，他19日出席家電品牌一日店長活動，談及自從有了女兒後，夫妻倆更懂得互相退讓、補位，誰有空就多做一點，做家事能力不輸老婆，唯獨拍照技術依然被老婆挑剔，虧他把女兒拍得像「神隱少女」裡的「巨嬰」。

提起做家務，連晨翔表示，前陣子家中馬桶堵塞、糞水外溢，屎尿臭味瀰漫整個浴室，恐怖惡心的畫面，令他至今想來仍心有餘悸。他進一步透露，住家在低樓層，可能因馬桶水管在大樓轉彎處，才更容易造成堵塞，由於馬桶爆炸事發正逢颱風天，他只能自行聯絡水電工到家中疏通，發現堵塞物竟有洗臉巾、泡麵等異物，甚至還有保險套，讓他忍不住呼籲，千萬別將不該丟進馬桶的東西往下沖，以免造成管線堵塞，影響其他住戶。

除了家庭生活，連晨翔也透露，先前為了電影版「乩身」進行武術及跑酷訓練，卻不慎造成髖關節受傷，目前部分動作仍會疼痛，抬腿也受到影響，因此需要時間休養。他坦言，原本持續訓練後，才發現武術及健身其實很有趣，未來仍希望繼續鍛鍊身體，只能先讓傷勢恢復，再做後續規畫。