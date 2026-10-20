我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

連晨翔家事能力不輸老婆 卻因這事被嫌棄

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
連晨翔自爆做家事能力不輸老婆。（記者陳慧貞／攝影）
連晨翔自爆做家事能力不輸老婆。（記者陳慧貞／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

連晨翔分享婚後育兒與家務日常，笑稱自己做家事不輸老婆，卻因拍女兒照片太差遭吐槽；他也透露馬桶堵塞驚魂與髖關節受傷，現階段需先休養。

台灣藝人連晨翔與劉品言因合作戲劇「舊金山美容院」結緣，去年7月登記結婚後，同年迎來寶貝女兒，短短一年升格人夫、人父，生活節奏大躍進，他19日出席家電品牌一日店長活動，談及自從有了女兒後，夫妻倆更懂得互相退讓、補位，誰有空就多做一點，做家事能力不輸老婆，唯獨拍照技術依然被老婆挑剔，虧他把女兒拍得像「神隱少女」裡的「巨嬰」。

提起做家務，連晨翔表示，前陣子家中馬桶堵塞、糞水外溢，屎尿臭味瀰漫整個浴室，恐怖惡心的畫面，令他至今想來仍心有餘悸。他進一步透露，住家在低樓層，可能因馬桶水管在大樓轉彎處，才更容易造成堵塞，由於馬桶爆炸事發正逢颱風天，他只能自行聯絡水電工到家中疏通，發現堵塞物竟有洗臉巾、泡麵等異物，甚至還有保險套，讓他忍不住呼籲，千萬別將不該丟進馬桶的東西往下沖，以免造成管線堵塞，影響其他住戶。

除了家庭生活，連晨翔也透露，先前為了電影版「乩身」進行武術及跑酷訓練，卻不慎造成髖關節受傷，目前部分動作仍會疼痛，抬腿也受到影響，因此需要時間休養。他坦言，原本持續訓練後，才發現武術及健身其實很有趣，未來仍希望繼續鍛鍊身體，只能先讓傷勢恢復，再做後續規畫。

精華 FAQ

  • 他表示兩人有了女兒後，更懂得互相退讓與補位，誰有空就多做一點，家務與育兒都靠彼此協調，讓新手爸媽生活更順暢。

  • 連晨翔笑說自己做家事很可以，但拍女兒照片的技術常被劉品言挑剔，甚至被虧把孩子拍得像《神隱少女》裡的「巨嬰」，顯示拍照是夫妻間的小插曲。

  • 他透露先前為電影版《乩身》接受武術與跑酷訓練時，意外造成髖關節受傷，部分動作仍會疼痛、抬腿受影響，因此目前先以休養為主。

舊金山

上一則

先前言論被翻出…郭京飛心疼好友李小冉 早揭露她的無奈

下一則

李小冉首認離婚 卻被曝「內幕」 怒罵行銷號：見不得人嗎

延伸閱讀

張智霖「璀璨之城」首集就上演火辣床戲 老婆袁詠儀「開心陪看」

張智霖「璀璨之城」首集就上演火辣床戲 老婆袁詠儀「開心陪看」
孫儷自拍照被虧撞臉14歲兒子 無奈自嘲：我去哪裡了？

孫儷自拍照被虧撞臉14歲兒子 無奈自嘲：我去哪裡了？
澎恰恰背債2.4億還了多少？自爆只顧賺錢「不清楚」

澎恰恰背債2.4億還了多少？自爆只顧賺錢「不清楚」
拋妻棄子？李連杰首澄清：財產全給前妻 與女兒關係好

拋妻棄子？李連杰首澄清：財產全給前妻 與女兒關係好

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
洪金寶。(圖／摘自微博)

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

2026-10-13 12:45
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
辛蒂克勞馥(中)和兒子普雷斯利葛柏、女兒凱亞葛柏感情緊密。(摘自Instagram@presleygerber)

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

2026-10-14 18:50

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份