天心坦言「對自己沒信心」嫁韓籍老公10年不生小孩

天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

AI摘要 文章摘要整理： 天心表示自己雖婚姻幸福，仍因對育兒能力沒信心而選擇不生；她也以哥哥嚴守原則、說到做到的教養經驗，感受到非打罵式教育的效果。

台灣女星天心在影集「新手上路」飾演一心求子的黑道夫人，現實中最怕抱軟軟的嬰兒。昔日她打破不婚堅持，和韓籍攝影師老公金英敏如今已結婚10年，唯獨仍不生小孩。她坦言自己曾和先生認真討論過這個課題，但最終仍選擇不生，背後最大的原因是對自己沒信心。

50歲天心透露，自己其實是個比較悲觀主義的人，雖然目前與先生的婚姻狀況非常幸福，「但我會想很多，要是萬一哪天狀況不好了，我到底有沒有能力獨自把孩子照顧好」？現在養育小孩大不易，除了時間與經濟上的考量，更重要的還有陪伴與全面照顧的能力，「大家常討論是不是因為錢不夠才不生，但我真的覺得不只是錢的問題，而是到底有沒有能力當一個好媽媽」。

聽完陳意涵分享育兒撇步，天心沒有親身經歷，卻曾在哥哥身上看到相當有原則的「鐵血育兒術」。有次哥哥嫂嫂帶著小孩特地從台中到台北找她吃飯，一行人剛進餐廳連餐都還沒點，女兒就開始鬧脾氣。哥哥當下立刻冷靜地對女兒說：「爸爸是不是跟妳講過，出來就不要鬧？要不然我們就回家。」見女兒還在吵，哥哥二話不說起身宣告：「我們要回台中了。」

天心當時驚訝相勸：「難得上來，餐都還沒點，吃個飯沒關係啦！」但哥哥堅持「要教小孩，原則不能破」，嫂嫂也相當有默契地配合。沒想到第二次全家人塞車好不容易開上合歡山看雪，小女兒又在車上鬧，哥哥同樣二話不說直接轉頭下山。

天心笑說，雖然兩次聚會都泡湯，但經過這兩次「說到做到」，讓小孩知道「我是跟你玩真的」後，小女孩長大後再也沒有在外鬧過脾氣，徹底驗證了堅持原則、不用打罵也極為有效的教育方式。