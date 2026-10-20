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陳意涵產後餵奶陷天人交戰 看著兒子崩潰問：為什麼要吃我的奶

記者趙大智／即時報導
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陳意涵（右）和劉冠廷劇中共患難。(圖／策院與四方四隅提供)
陳意涵（右）和劉冠廷劇中共患難。(圖／策院與四方四隅提供)

AI摘要

文章摘要整理：

陳意涵與劉冠廷在《新手上路》聊到育兒心情，陳意涵坦言產後餵奶曾陷入掙扎，劉冠廷則分享陪伴太太育兒的體會與家庭互動趣事。

陳意涵在影集「新手上路」意外懷孕成了未婚媽媽，劉冠廷被迫一塊照顧嬰兒，現實中兩人都為人父母。陳意涵產後餵奶曾陷入天人交戰，看著懷中兒子問：「你為什麼要吃我的奶？」劉冠廷則透露曾掃到老婆孫可芳（小豆）的颱風尾，「但她會反省道歉」。

陳意涵回憶這段往事時，臉上仍帶著困惑，那時明明很想讓兒子吃飽，卻又不想餵他，尤其她奶量大，往往兒子還在睡，她得起來擠奶，「快樂不太起來的感覺」，但也只有在擠奶這件事上會這樣，事後認為應該是荷爾蒙作祟。

生第一胎時，導演老公許富翔忙工作幾乎不在身邊，等到生第二胎女兒時，因為要顧兒子，陳意涵獨自住月子中心，由親媽陪伴，母女畢竟較親，老公反而什麼都不知道，所以快樂很多。

劉冠廷認為女孩變女人就是需要適應，他用「毛毛蟲變蝴蝶」形容，散發母性光輝。天心好奇有沒有做些什麼讓太太舒服的事？劉冠廷則說就是「能多做一點就做一點」，有一次輪他帶小孩，兒子「小太陽」哭了，小豆就衝過來問怎麼了，事後還道歉：「這不是你的錯，你也很認真在帶。」

講到這劉冠廷說了心裡話：「有時覺得她很寂寞啦，就不容易。」所以接到「新手上路」劇本可說是命運奇妙的安排，可以理解他演的白痴直男是如何照顧新手媽媽，剛好對上他新手爸爸的經驗，能直接放在角色裡讓觀眾看到。

雖然孩子的年齡有差距，但劉冠廷和陳意涵聊起父母經很有共鳴。像是兒女們似乎都有「胎內記憶」，「小太陽」曾說自己「有搬過家，以前不住這裡」，形容以前住在天上、雲的外面，陳意涵也說小孩都說「是從天上滑下來的」，但她覺得也可能跟看繪本後記憶混淆有關。

有趣的是，陳意涵曾問兒子，為何要選他們當父母，結果兒子竟回「也沒別人了」，還說本來要跟妹妹一起下凡，結果妹妹去上廁所，他不想等她就先下來了，但兄妹明明差了4歲，這時劉冠廷下了註解：「天上人間。」陳意涵則覺得「我兒子真的太會幻想了」。

兩人也都有為小孩收驚的經驗，劉冠廷說「小太陽」有時會一直哭，或是莫名看著一個地方，小豆除了安撫說「馬麻會保護你」，也曾對著空間說「不要來煩」，甚至帶去行天宮排隊收驚；陳意涵則由老媽出手，拿出銅板擲笅，接著喊「神歸正」，最後連兒子都會模仿唸這3個字，十分逗趣。

精華 FAQ

  • 她一方面想讓兒子吃飽，另一方面又對餵奶感到抗拒，尤其奶量大時還得頻繁起來擠奶，讓她形容自己有種「快樂不太起來」的感覺，事後才認為可能是荷爾蒙影響。

  • 他認為太太在照顧孩子時常會有寂寞與壓力，所以自己能多做就多做；即使太太有時會因緊張掃到颱風尾，事後也會反省並向他道歉。

  • 他們聊到孩子似乎有胎內記憶，還分享收驚經驗，例如去行天宮或由家人擲笅、喊「神歸正」；孩子甚至會模仿，讓兩人覺得又好笑又有共鳴。

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