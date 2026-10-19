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庾澄慶邁入65歲自曝「拒領敬老卡」…原因超爆笑

娛樂新聞組／綜合報導
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庾澄慶(哈林)近期推出新歌。（記者王聰賢／攝影）
庾澄慶(哈林)近期推出新歌。（記者王聰賢／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

庾澄慶65歲後被問及敬老卡，他以招牌幽默回應拒領，還妙談高鐵半價與公車嗶卡聲，讓現場記者笑翻。

庾澄慶（哈林）近期推出新歌〈枝仔冰〉，日前在宣傳記者會上接受媒體聯訪。噓！星聞報導，由於哈林剛過完65歲生日，正式邁入「法定老人」的門檻，面對記者關心是否已經去領取「敬老卡（老人卡）」，哈林立刻展現招牌的幽默本色，大笑坦言自己根本沒去領，更直呼：「逃避啊！」逗得全場哄堂大笑。

在聯訪中，有記者笑稱是看了維基百科才驚覺哈林已經剛好滿65歲，並好奇詢問申請敬老卡了沒？哈林笑回：「連看都沒看！我沒有去領啦！」被問到為何不去領？他毫不掩飾地大喊：「逃避啊！真的假的，幹嘛領！」展現出不願面對「變老」現實的可愛一面。

不過，哈林也坦言敬老卡確實有很棒的優惠，那就是「高鐵半價」。但他隨即補充，自己最近並沒有搭乘高鐵，而且其實不需要特別去辦敬老卡，只要出示相關證件證明年紀，一樣可以享有半價優惠。

而讓哈林對敬老卡敬謝不敏的另一個搞笑原因，竟是因為「公車嗶卡聲」。哈林生動地向在場記者比畫說：「我聽說用老人卡坐公車是『逼三聲』，大家聽到三聲就看（你），我不要給你看！」

有趣的是，現場記者立刻吐槽他：「你又不搭公車」，沒想到哈林反應超快，傲嬌地反駁：「不管！我幫人家傷心不可以嗎」。超展開的幽默神回覆讓全場記者笑翻，直呼哈林哥真的「好任性」。

精華 FAQ

  • 因為他剛過完65歲生日，已正式邁入法定老人門檻，記者便關心他是否已去領取敬老卡，沒想到他以幽默方式回應，笑說自己根本沒去領。

  • 他直言是想「逃避」變老的感覺，認為自己不想面對年齡現實；此外，他也拿公車嗶卡聲開玩笑，表示不想讓大家聽到老人卡的特殊聲響。

  • 哈林提到敬老卡確實有高鐵半價的優惠，但也補充其實不一定要特別辦卡，只要出示證件即可。他還幽默形容公車嗶卡會出現「逼3聲」。

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