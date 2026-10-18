溫翠蘋十指緊扣高大男 曾有2段婚姻 突喊介紹「好朋友」

溫翠蘋感情動向成為焦點。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 溫翠蘋近日被拍到與高大男子親密牽手，又在社群預告介紹「好朋友」，引發外界對她感情與婚姻狀態的諸多揣測。

台灣藝人溫翠蘋近日感情生活再度成為外界關注焦點，日前被媒體目擊與一名高大男子外出，兩人不僅互動親密，更當街十指緊扣，舉止宛如熱戀情侶。如今她又在社群曬出歐洲旅行照，神祕喊話「介紹我的好朋友給大家認識」，讓網友忍不住將兩件事聯想在一起。

溫翠蘋17日在社群分享旅行近照，開心寫下「說走就走！立馬到了『歐洲』」，照片中的她對著鏡頭甜笑，整體狀態看起來相當不錯。接著她又故意賣關子表示「順便介紹我的好朋友給大家認識吧」，並搭配吐舌表情符號，立刻勾起粉絲好奇心。

貼文曝光後，網友紛紛留言敲碗，希望她公開所謂的「好朋友」，甚至有人直接喊話「高富帥出來面對！」、「那個帥哥叫什麼？」還有人笑稱「吃醋了」，討論焦點幾乎都落在她口中的神祕好友身上。

溫翠蘋日前才被拍到與一名身材高大的男子約會，兩人一路互動親密，甚至直接十指緊扣，親密程度引發外界揣測兩人關係。對於男子身分及兩人究竟是什麼關係，溫翠蘋經紀人先前僅表示，公司尊重藝人的私人生活與個人空間，基於尊重隱私的原則，不會主動詢問相關私人事務，因此不便進一步評論。

溫翠蘋過去曾有兩段婚姻，約3年前與圈外男友Michael低調登記結婚。如今她被拍到與神祕男子牽手同行，加上近期又突然曬出旅行照、預告介紹「好朋友」，因此也讓外界好奇她目前的感情及婚姻狀態是否有所變化。