口袋沒錢也不演 莊凱勛太挑戲遇「她」被打醒：以前太幼稚

莊凱勛。（記者王聰賢／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 莊凱勛憑《都市開基祖》入圍金鐘61男主角獎，回顧演藝路上從挑戲、排斥商業劇，到理解戲劇療癒力量，也談及工安議題與AI取代演員的隱憂。

台灣男星莊凱勛以客家電視「都市開基祖」入圍金鐘61戲劇節目男主角獎，演技備受肯定的他，此次挑戰生活化、層次豐富的角色，被視為值得關注的實力派人選。莊凱勛北藝大戲劇系表演科班出身，入行20多年，他難得吐露心聲，直言出道初期因過度堅持藝術性而排斥部分偶像劇，他苦笑：「明明很窮，口袋沒錢，但還是不想接。」直到一個「麵攤奶奶」的出現，令他對某些商業戲徹底改觀。

「都市開基祖」中，莊凱勛飾演捷運工程工班領班阿財，好友柏青（楊大正飾）發生工安意外的戲，讓他印象深刻。他透露，童年曾聽哥哥提起父親友人在工廠工作時，遇上颱風天觸電的意外，因此對工安議題格外有感。拍攝時，看到楊大正嘴角帶血、受困重物下，他一度情緒潰堤。兩人相識多年，深厚情誼加上面對工班夥伴出事的恐懼、自責與無助，讓他自然流露真實反應。

莊凱勛坦言，阿財是自己演過相當難詮釋的角色之一，人物同時背負家庭、工作、感情及工班存續等多重壓力，角色之間還會彼此牽動，情緒相當糾結。他選劇本時，習慣先以讀者角度閱讀，再思考作品傳達意義，「都市開基祖」讓他重新認識捷運工程背後的工安議題，看見勞工以健康換取大眾便利的辛苦。

談及演藝生涯，莊凱勛坦言，出道時因過度堅持藝術性而排斥偶像劇，本身台語很溜，但他也曾認為長壽劇過於通俗，但後來某次收工後到一處麵攤吃麵，看著一名奶奶邊看8點檔邊哭邊罵死去的老公，才理解戲劇的多元價值與療癒力量，「藝術的容度很大，不是只有說教才有價值。」他笑說：「想想以前的自己很幼稚。」被問現在還會想要演8點檔嗎？他笑：「我想啊，可是沒人找我啊！」表示不排斥挑戰8點檔。

面對AI發展，莊凱勛認為應以輔助為主，而非取代真人演員。他透露曾接獲肖像、聲音授權邀約，但希望等相關法規與保障更完善再考慮。他也坦言，台灣影視產業面臨資金縮減、平台購片意願降低等困境，盼改善整體產業環境，讓不同類型作品都能獲得發展機會。

莊凱勛詮釋小人物生活，演出角色生命厚度。（記者王聰賢／攝影）

莊凱勛以前不願為市場低頭。（記者王聰賢／攝影）

莊凱勛多次入圍金鐘、金馬，精湛演技早已受肯定。（記者王聰賢／攝影）

莊凱勛以「都市開基祖」競逐金鐘戲劇節目男主角獎。（記者王聰賢／攝影）