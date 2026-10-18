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澎恰恰背債2.4億還了多少？自爆只顧賺錢「不清楚」

記者李姿瑩／綜合報導
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澎恰恰持續努力賺錢。（記者林士傑／攝影）
澎恰恰持續努力賺錢。（記者林士傑／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

澎恰恰出席《超級夜總會》特輯錄影，談15年合作情誼，也透露背債2.4億元後持續工作還款，但目前還款細節全由經紀人處理。

台灣藝人澎恰恰、許效舜、苗可麗16日一同出席「超級夜總會」特輯錄影，回顧多年來走遍各地、陪伴觀眾的點滴。澎恰恰透露，節目第二次錄影時，當時長官曾拍著他的肩膀說「交給你了」，這句話讓他至今印象深刻，沒想到轉眼已過15年。

談到三人搭檔的默契，澎恰恰認為要共同主持並不容易，稍有不慎就可能有人被邊緣化，但他認為目前的合作已打破這種格局。苗可麗則感謝澎恰恰和許效舜給予機會，讓她能在演藝生涯40年間持續做藝人該做的事，走訪各地帶給大家歡樂。許效舜也感性表示，15年來經歷春夏秋冬，甚至狂風暴雨與寒流，仍能一路走到現在，真的是「老天爺賞飯吃」，更大讚澎恰恰總能精準掌握錄影流程。

此外，澎恰恰2020年因電影投資虧損，公開透露負債高達2.4億元（新台幣，約753萬美元），近年持續工作還債。被問及目前還款進度，他坦言一切交由經紀人處理，自己只負責賺錢，「我只管往家裡面送錢，我不知道確實狀況。」近年投入直播帶貨的他表示，工作目前算順利，雖然經常往返兩岸、行程奔波難免疲憊，但只要工作開心，每天都能順順利利，就已經很滿足。

精華 FAQ

  • 他與許效舜、苗可麗一同出席《超級夜總會》特輯錄影，現場回顧節目多年來走遍各地、陪伴觀眾的點滴，也談到三人長期合作的默契與感情。

  • 澎恰恰表示，自己2020年因電影投資虧損而背債高達2.4億元，目前還款進度交由經紀人處理，他只負責賺錢，坦言自己並不清楚確切狀況。

  • 近年澎恰恰投入直播帶貨等工作來賺錢還債，雖然常往返兩岸、行程相當奔波而感到疲憊，但他認為只要工作順利、每天都能開心過日子就已足夠。

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