57歲林煒被封「上古許光漢」 網友盛讚「純天然神顏」

林煒（左圖）年輕時撞臉許光漢。（本報資料照片、取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 57歲林煒因年輕時《女人花》片段在Threads爆紅，被讚為「純天然神顏」與「上古許光漢」，同時也因投入VR與AI事業再受關注。

台灣「花系列」男星林煒近來意外掀起社群「文藝復興」，年輕時主演的經典電視劇「女人花」片段被Threads網友重新挖出，挺拔身材、俊秀五官與招牌笑容再次成為討論焦點，更因神似當紅男星許光漢 ，被網友封為「上古許光漢」，意外讓昔日偶像再度圈粉大批年輕觀眾。

近日有網友發文分享，近期頻繁被Threads演算法推送林煒年輕時的照片及戲劇片段，原本只是抱著好奇心點開，最後竟一路追到「女人花」重新觀看。網友看完忍不住驚嘆，林煒當年的外型即使放在現在的偶像市場，依舊相當亮眼。

相關討論很快在社群延燒，不少網友翻出林煒過去的作品朝聖，紛紛稱讚他兼具斯文與陽剛氣質，更有人注意到他笑起來的神情與許光漢有幾分神似，留言直呼「那個笑起來的角度真的有像許光漢」、「當年的純天然神顏」、「氣質太頂了」、「直接被圈粉」，讓林煒意外成為新一波社群話題人物。

現年57歲的林煒過去曾與香港女星龔慈恩結婚，現在感情生活穩定，與科技業總裁劉灼梅交往多年，近年主要在台灣生活。除了偶爾參與演藝工作，他也早已將事業觸角延伸至科技領域，投入VR（虛擬實境）及AI相關產品開發。

林煒曾透露，公司約六年前成立時，生成式AI還沒有如今這麼普及，當時從程式開發到產品設計都得親力親為，過程相當辛苦。隨著AI技術快速進步，如今他已不需要親自埋頭寫程式，只要與AI討論需求、規畫產品架構，後續工作便能交給AI完成，讓他笑虧自己：「現在AI都直接取代我了！」

除了事業跨足科技，林煒多年來維持挺拔體態，也讓不少人好奇他的保養方式。對此他直言，年紀漸長後新陳代謝不像年輕時，因此「飲食控制」是維持狀態的重要關鍵。林煒坦言，隨著年齡增加，日常更要管住嘴巴，沒有營養價值或沒有必要吃的東西就盡量不碰，靠著自律控制飲食。