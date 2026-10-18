只能當笨拙配角？不滿「Prada惡魔2」歧視亞洲人 孔令奇砲轟好萊塢

孔令奇因不滿亞洲人被貼上刻板標籤，砲轟電影「穿著Prada的惡魔2」。（圖／孔令奇提供）

AI摘要 文章摘要整理： 孔令奇批評《穿著Prada的惡魔2》延續對亞洲人的刻板印象，並以巴黎時裝周現身力挺亞洲設計，展現文化自信。

金曲歌手孔令奇針對好萊塢 電影「穿著Prada的惡魔2」釋出的最新片段重砲開轟。他於社群強烈批判，片中亞裔 角色再次被形塑為社交笨拙、不善言辭且性格尷尬的配角，完全無視亞洲對全球時尚與流行文化的實質貢獻。

孔令奇直言：「設計是我們做的，製造是我們做的，埋單的也是我們。但好萊塢似乎仍認為，亞洲角色就只能是那個笨拙的配角。」他指出，好萊塢長期以來不斷重複這種陳舊且具偏見的刻板印象，不僅忽視亞洲設計師、製造業者與消費市場對國際時尚界的巨大影響力，更是在強化西方對東方人的單一偏見。

他認為亞洲文化對全球時尚產業有著不可抹滅的貢獻，不應再被迫困於負面的框架中，並強調：「突破界限一直是我個性的一部分，無論是音樂、商業，還是時尚。」

除了公開批判，身為「孔子第76代孫」的他，近日也攜新婚妻子陳銘君現身巴黎時裝周，以實際行動反駁標籤。夫妻倆以兼具傳統韻味與當代潮流的質感穿搭首度亮相，並與女星陳妍希同坐第一排觀秀。孔令奇表示，此次力挺亞洲設計師作品，正是希望透過展現深厚的文化自信與東方時尚力，徹底翻轉國際上的陳舊偏見。

孔令奇（左）牽著老婆陳銘君巴黎秀時尚。（圖／孔令奇提供）