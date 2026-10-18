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張秀卿才傳婚變… 郭靜純自爆離婚製作人丈夫 強調沒第三者

記者李姿瑩／綜合報導
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郭靜純(右)與製作人老公王信貴爆出已經簽字離婚。（本報資料照片）
郭靜純(右)與製作人老公王信貴爆出已經簽字離婚。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

郭靜純近日坦承已與結婚多年的王信貴離婚，否認有第三者，並指婚姻走到終點；外界則盛傳兩人分開與王信貴近年背負債務、向圈內借款有關。

淡出演藝圈多時的郭靜純近日被網友踢爆疑似販售山寨精品，她默默刪光相關直播影片，下午發文自爆已與結婚多年的戲劇製作人王信貴離婚，看似因張秀卿婚變有感而發，實際上可能也是受到王信貴的債務影響。

郭靜純和王信貴2006年結婚，2019年舉家移民加拿大，當時她辭去主持15年的「命運好好玩」，淡出演藝圈相夫教子。郭靜純表示，看到張秀卿離婚的新聞，內心百感交集，而她也走過同樣的路，已簽字結束婚姻。

她感嘆，婚姻原本是兩個人互相扶持，卻可能在長期相處中漸行漸遠，即使感情出了問題，許多夫妻仍選擇把傷口藏起來，但不願面對，傷口就無法真正癒合。

郭靜純強調，離婚沒有第三者，只是緣分走到終點，她不否定孩子爸爸過去為家庭付出的努力，簽下離婚協議時，她沒有落淚，反而有種卸下枷鎖的感覺，認為當兩個人已經無法好好相處，勉強在一起只會彼此折磨。

不過，演藝圈盛傳兩人離婚的原因極可能是王信貴的財務出狀況，王信貴過去是台灣偶像劇黃金年代的重要幕後推手，曾參與「惡作劇之吻」、「終極一班」、「花樣少年少女」等作品。但近年因製作戲劇失利，背負高額債務，移民時向多名演藝圈人士借款，其中不乏綜藝大哥、節目製作人。

據傳，王信貴借款金額從數10萬元至上千萬元不等，借的人多基於過往交情，沒寫欠條也未積極催討，直到幾個月前圈內人士聚會時聊起來，才發現彼此都曾借錢給他，再找他時已人間蒸發，聯絡不到人。

精華 FAQ

  • 她表示是看到張秀卿婚變新聞後有感而發，才坦承自己也已簽字離婚。她強調這段婚姻已走到終點，公開只是想說明現況，並非刻意炒作。

  • 郭靜純明確否認離婚與第三者有關，表示只是夫妻緣分走到盡頭。她也提到，簽下離婚協議時沒有落淚，反而有卸下壓力的感覺。

  • 報導指出，王信貴近年製作戲劇失利，疑似背負高額債務，還曾向多名演藝圈人士借款。由於部分借款未立欠條，後來又聯絡不上人，才讓離婚原因更受關注。

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