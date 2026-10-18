張秀卿才傳婚變… 郭靜純自爆離婚製作人丈夫 強調沒第三者

郭靜純(右)與製作人老公王信貴爆出已經簽字離婚。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 郭靜純近日坦承已與結婚多年的王信貴離婚，否認有第三者，並指婚姻走到終點；外界則盛傳兩人分開與王信貴近年背負債務、向圈內借款有關。

淡出演藝圈多時的郭靜純近日被網友踢爆疑似販售山寨精品，她默默刪光相關直播影片，下午發文自爆已與結婚多年的戲劇製作人王信貴離婚，看似因張秀卿婚變有感而發，實際上可能也是受到王信貴的債務影響。

郭靜純和王信貴2006年結婚，2019年舉家移民加拿大 ，當時她辭去主持15年的「命運好好玩」，淡出演藝圈相夫教子。郭靜純表示，看到張秀卿離婚的新聞，內心百感交集，而她也走過同樣的路，已簽字結束婚姻。

她感嘆，婚姻原本是兩個人互相扶持，卻可能在長期相處中漸行漸遠，即使感情出了問題，許多夫妻仍選擇把傷口藏起來，但不願面對，傷口就無法真正癒合。

郭靜純強調，離婚沒有第三者，只是緣分走到終點，她不否定孩子爸爸過去為家庭付出的努力，簽下離婚協議時，她沒有落淚，反而有種卸下枷鎖的感覺，認為當兩個人已經無法好好相處，勉強在一起只會彼此折磨。

不過，演藝圈盛傳兩人離婚的原因極可能是王信貴的財務出狀況，王信貴過去是台灣偶像劇黃金年代的重要幕後推手，曾參與「惡作劇之吻」、「終極一班」、「花樣少年少女」等作品。但近年因製作戲劇失利，背負高額債務，移民時向多名演藝圈人士借款，其中不乏綜藝大哥、節目製作人。

據傳，王信貴借款金額從數10萬元至上千萬元不等，借的人多基於過往交情，沒寫欠條也未積極催討，直到幾個月前圈內人士聚會時聊起來，才發現彼此都曾借錢給他，再找他時已人間蒸發，聯絡不到人。