遭前女友毀滅式爆料 沈建宏隱身多年 現身釜山開唱

沈建宏參觀醫美診所。（圖／LUCE ENTERTAINMENT提供）

AI摘要 文章摘要整理： 沈建宏在經歷與前女友Bella的激烈感情風波後，近年淡出螢光幕，如今現身釜山擔任嘉賓開唱，並透露雙方已和解，自己將以新歌與副業重啟事業。

沈建宏過去因感情糾紛鬧得沸沸揚揚，經歷低潮後一度淡出螢光幕、轉戰副業。如今再次出現在大眾視野，竟是在韓國演歌歌手Haru的釜山演唱會上，擔任嘉賓大唱韓文歌。談到和前女友Bella曾經在網路上互撕指控彼此劈腿，他淡淡表示：「我們握手言和了，她也交了新男友，我們不會復合。」

沈建宏曾為了Bella不惜和乾爹經紀人鬧翻，2人還一度在傳統市場擺攤賣雞腿存結婚基金，但前年5月Bella發文指控沈建宏是「劈腿慣犯」，在交往期間與他人曖昧、約砲、甚至叫外送茶，痛批他「道德淪喪」。 沈建宏起初發文認錯道歉，承認酒後亂性，但否認花錢買春。隨後他反擊Bella，爆料女方從事八大行業且手機裡有一堆砲友，雙方在網路上激烈交鋒。

如今事情過去2年多，沈建宏坦言分手後他單身至今，苦笑說上一段感情糾紛是「人生必經之路，也是老天爺給我的教訓」，雖然談不上陰影，但他暫時也不想談戀愛。童星出身的他自剖因為出道太早，非常渴望「家的感覺」，加上自己相當戀愛腦，過去只要單身就會覺得孤單寂寞、很想有人陪。

但他這幾年想通了很多事情，大笑說：「現在我長大了，體驗到什麼是自由！以前覺得單身很可怕，現在覺得單身不是壞事。感情不是必需品，是要為自己加分的，現在重心放在事業上。」

他與Bella當初鬧得轟轟烈烈，最終仍握手言和。他透露，兩人一度快一年沒有講話，後來轉念一想，女方是酒吧老闆娘，自己便決定主動前往她的酒吧捧場，順勢打開僵局。「其實曾經跟一個人這麼相愛過，可能後來相殺了一段時間，但都過去了。」

沈建宏感性表示，雙方重新退回朋友關係，透露自己將在10月30日推出新歌回歸歌壇，甚至將這段心路歷程寫進新歌歌詞中，其中一句就是「把愛退回到朋友位置」，笑稱：「這首歌就是我這段時間的感觸，這樣創作才有意思，即使只有我自己看得懂。」他的醫美副業也同時進行中，趁這次擔任Haru演唱會嘉賓，順便到釜山的醫美診所JRYN參觀。