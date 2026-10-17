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郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

記者葉君遠／即時報導
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郭靜純中午也爆出離婚。（取材自臉書）
郭靜純中午也爆出離婚。（取材自臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

郭靜純在張秀卿離婚新聞後有感，公開證實與王信貴簽字離婚，強調兩人沒有第三者與爭議，只是緣分走到終點，勉勵大家轉念向前。

移居加拿大的台灣女星郭靜純才剛被指涉直播賣假貨，下午就宣布跟結婚多年的前製作人王信貴離婚，兩人2006年結婚，至今已20年了，她說，看到張秀卿離婚的新聞百感交集。婚姻原本是兩個人互相扶持，卻可能在相處中漸行漸遠。許多夫妻即使感情出了問題，也選擇把傷口藏起來，但不願面對，傷口就不會真正癒合。

她嘆很多人說她一打二帶孩子很辛苦，但辛苦久了也會習慣。即使婚姻走到盡頭，只剩親情，她從不否定孩子爸爸曾經為家庭付出的努力。沒有第三者，也沒有爭議，只是緣分走到了終點。簽下離婚協議時，她沒有哭，反而有種卸下枷鎖的感覺。當兩個人已經無法好好相處，勉強在一起也是折磨，分開後反而能更平和地看待彼此。

她說，如果婚姻真的走到這一步，希望大家不要惡言相向，更不要讓家人和孩子承受大人的問題。每個人都有自己的難關，可以哭、可以難過，但不要沉溺太久。人生遇到的人都有值得學習的地方，即使經歷挫折，也要轉念向前，相信關上一扇窗，上天一定會再開另一道門。

以下是她發文全文：

看到張秀卿離婚的新聞，心中著實難過 百感交集⋯

婚姻這條路怎麼走著走著越走越複雜，原來兩個人應該走在同條路上互相扶持，最後卻方向分歧⋯

很多人的婚姻關起門來就像傷口上的結痂，打開來這傷口又深又痛，但很多的痛只能往肚裡吞、又或是假裝它好了然後繼續無視⋯但傷口沒有正視它面對它，不會好就是不會好⋯

很多人跟我說1打2帶小孩過生活，辛苦妳了⋯但其實辛苦會習慣的，習慣了就不以為苦！

婚姻走到最後沒有了愛情激情只剩親情，我從來不會否定孩子的爸爸曾經為家、為孩子的付出，都很辛苦 都很不容易 ⋯

沒有第三者、沒有任何爭議，只是感情緣分走到盡頭⋯

曾經握著筆簽下的是結婚證書，最終握著筆簽下的是離婚證書⋯

朋友問我簽字時有沒有哭 有沒有很難過？ 其實當下 我反而有一種卸下無形的枷鎖與壓力 ，我指的是漸行漸遠的兩個人，硬要相處在一起，真的是一種折磨！

離婚ㄧ簽字，原本凝結低壓的空氣，忽然感覺到流動了起來，也比較能以平和的心情看待對方！

家家戶戶都有自己的故事，怎麼走出來？怎麼往前走？都考驗者女人的智慧！我只能說如果真的走到這步，請大家記得不要惡言相向，感情跟婚姻是兩個人的事，但我們還有家人，他們不需要被打擾、也不需要去承受。

更不要給他們選擇題，大人事大人解決⋯

每個人每一段時期都會遇到破事！

只能轉念，並感謝人生旅途中遇到的人都是菩薩，來幫我們消業障渡苦難!

不管是秀卿姐，或是現在正在看po文的妳，可以哭 可以難過，但不要太久哦（難過太久會醜會老），一定不要氣餒 ，上天關了一扇窗，肯定會幫妳打開另一道門。我們一起加油🙌🏼❤️

精華 FAQ

  • 她是在看到張秀卿離婚新聞後百感交集，進而發文坦承已與結婚20年的王信貴簽字離婚，並表達對婚姻走向終點的感觸與釋然。

  • 郭靜純表示，兩人沒有第三者，也沒有任何爭議，只是感情與緣分走到盡頭；當彼此已漸行漸遠，勉強相處反而會變成折磨。

  • 她希望大家不要惡言相向，也不要把大人的婚姻問題延伸到家人與孩子身上，認為感情是兩個人的事，應由當事人自己平和處理。

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