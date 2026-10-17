挺孕肚拍深夜食堂 陳庭妮怕拖累劇組
陳庭妮在懷孕期間參演《深夜食堂》，雖曾擔心身體與語言挑戰，但在劇組溫暖支持下順利完成拍攝，也圓了多年來的作品心願。
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陳庭妮在懷孕期間參演《深夜食堂》，雖曾擔心身體與語言挑戰，但在劇組溫暖支持下順利完成拍攝，也圓了多年來的作品心願。
台灣女星陳庭妮首度參演療癒日劇「深夜食堂」，沒想到收到邀約時正值懷孕期間，讓她第一時間忍不住擔心，自己的身體狀況是否適合拍攝，會不會因此拖累劇組。所幸抵達拍攝現場後，工作人員的友善與鼓勵讓她逐漸放下心中不安，加上全程必須以日文演出，這次拍攝也成為她難忘的挑戰。
陳庭妮透露，收到邀約時腦中第一個念頭就是：「啊！我現在的狀況會不會不適合拍攝？擔心會不會因為身體的狀況而拖累到大家。」不過真正進入劇組後，她發現現場氣氛十分溫暖，只要順利完成一個段落，食堂裡的其他演員就會替她鼓掌、給予鼓勵，甚至在導演喊「Action」前，還會用眼神向她加油打氣，讓她原本緊張的心情獲得不少安慰。
除了懷孕期間拍戲需要留意身體狀況，全程以日文演出也是一大考驗。陳庭妮坦言，為了完成角色，她只能不斷練習、反覆熟悉台詞，同時提醒自己相信一定做得到。正式演出時，她也努力享受當下，將注意力放在角色與表演上，終於順利完成這次難得的經驗。
對陳庭妮而言，「深夜食堂」不只是一部熟悉的日劇，更曾陪伴她度過許多肚子餓的宵夜時光。如今從觀眾變成劇中演員，實際走進拍攝現場，讓她直呼驚喜又不可思議。
她也分享，原本以為劇中熟悉的巷弄與飯屋是真實存在的場景，實際抵達後才知道，整個場景搭建在一座廢棄小學的大禮堂內。從巷口的警察亭、電話亭到飯屋廚房，甚至連地面的柏油路、路邊菸蒂等細節都做得十分逼真，彷彿真的走進另一個平行時空，讓她近距離感受到這部作品營造出的獨特魅力。
「深夜食堂」以深夜營業的飯屋為舞台，每一集透過一道料理，串起不同人物的生命故事，在平凡日常中呈現人情冷暖。陳庭妮這次不僅圓了參與作品的心願，也在拍攝過程中感受到劇組彼此扶持的溫暖。
她第一時間想到自己正處於懷孕期間，擔心身體狀況不適合拍攝，也怕因體力或健康因素拖累整個劇組，因此一開始相當不安。 現場氣氛非常友善，其他演員只要她完成一個段落就會鼓掌鼓勵，導演開拍前也常以眼神替她打氣，讓她逐漸安心並投入演出。 除了要注意懷孕期間的身體狀況，她還得全程以日文演出，因此必須反覆練習台詞；同時她也驚喜發現場景搭建得極為逼真，彷彿走進另一個世界。
精華 FAQ
她第一時間想到自己正處於懷孕期間，擔心身體狀況不適合拍攝，也怕因體力或健康因素拖累整個劇組，因此一開始相當不安。
現場氣氛非常友善，其他演員只要她完成一個段落就會鼓掌鼓勵，導演開拍前也常以眼神替她打氣，讓她逐漸安心並投入演出。
除了要注意懷孕期間的身體狀況，她還得全程以日文演出，因此必須反覆練習台詞；同時她也驚喜發現場景搭建得極為逼真，彷彿走進另一個世界。
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