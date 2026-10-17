挺孕肚拍深夜食堂 陳庭妮怕拖累劇組

陳庭妮(中)懷孕期間赴日客串「深夜食堂」獲劇組暖心打氣，綾田俊樹（前排左）、陳庭妮、圓井Wan ，宇野祥平（後排左起）、小林薰、竹原Pisto。(圖／集集創造娛樂、華視提供)

AI摘要 文章摘要整理： 陳庭妮在懷孕期間參演《深夜食堂》，雖曾擔心身體與語言挑戰，但在劇組溫暖支持下順利完成拍攝，也圓了多年來的作品心願。

台灣女星陳庭妮首度參演療癒日劇 「深夜食堂」，沒想到收到邀約時正值懷孕期間，讓她第一時間忍不住擔心，自己的身體狀況是否適合拍攝，會不會因此拖累劇組。所幸抵達拍攝現場後，工作人員的友善與鼓勵讓她逐漸放下心中不安，加上全程必須以日文演出，這次拍攝也成為她難忘的挑戰。

陳庭妮透露，收到邀約時腦中第一個念頭就是：「啊！我現在的狀況會不會不適合拍攝？擔心會不會因為身體的狀況而拖累到大家。」不過真正進入劇組後，她發現現場氣氛十分溫暖，只要順利完成一個段落，食堂裡的其他演員就會替她鼓掌、給予鼓勵，甚至在導演喊「Action」前，還會用眼神向她加油打氣，讓她原本緊張的心情獲得不少安慰。

除了懷孕期間拍戲需要留意身體狀況，全程以日文演出也是一大考驗。陳庭妮坦言，為了完成角色，她只能不斷練習、反覆熟悉台詞，同時提醒自己相信一定做得到。正式演出時，她也努力享受當下，將注意力放在角色與表演上，終於順利完成這次難得的經驗。

對陳庭妮而言，「深夜食堂」不只是一部熟悉的日劇，更曾陪伴她度過許多肚子餓的宵夜時光。如今從觀眾變成劇中演員，實際走進拍攝現場，讓她直呼驚喜又不可思議。

她也分享，原本以為劇中熟悉的巷弄與飯屋是真實存在的場景，實際抵達後才知道，整個場景搭建在一座廢棄小學的大禮堂內。從巷口的警察亭、電話亭到飯屋廚房，甚至連地面的柏油路、路邊菸蒂等細節都做得十分逼真，彷彿真的走進另一個平行時空，讓她近距離感受到這部作品營造出的獨特魅力。

「深夜食堂」以深夜營業的飯屋為舞台，每一集透過一道料理，串起不同人物的生命故事，在平凡日常中呈現人情冷暖。陳庭妮這次不僅圓了參與作品的心願，也在拍攝過程中感受到劇組彼此扶持的溫暖。