伊能靜邀同台為兒和聲？ 哈林回應這兩字冷場

哈林宣傳新歌「枝仔冰」，裡面有他兒女獻聲。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 哈林為北京巡演宣傳新歌，對伊能靜提議同台為兒子和聲僅回「沒有」；他也談及嘉賓邀約、兒子合體可能與明年小巨蛋檔期規畫。

台灣歌手庾澄慶（哈林）即將在北京展開「整晚哈音樂」巡演，近日舉辦記者會宣傳新歌「枝仔冰」。先前伊能靜 曾提議與他合體，為兒子庾恩利（小哈利 ）擔任和聲，被問到未來是否有機會同台，哈林僅簡短回應「沒有」兩字，讓現場一度陷入沉默。

談到「整晚哈音樂」巡演的嘉賓人選，哈林坦言壓力不小。他自嘲雖然出道40年，朋友卻屈指可數，邀請嘉賓除了要考量彼此交情，還得配合對方檔期，並評估是否適合演出。

至於父子倆過去多次合體拍片，是否有機會在演唱會上同台飆歌？哈林透露，自己已經發出邀約，但能否成行並非他說了算，笑說：「不是我要不要找他，是看他什麼時候有空。」至於兒子是否願意登台，還得尊重對方的意願。

目前哈林的巡演規畫超過10場，談到好友張學友屢屢突破個人紀錄，是否有機會邀請對方擔任嘉賓，哈林表示當然有這個可能，「不過他要不要來有他的打算，畢竟每次都找他。」他也透露，張學友不會已讀不回，而是會明確告知能否赴約，讓歌迷期待兩人未來有機會同台飆唱。

除了巡演計畫，哈林也透露，團隊已提出申請明年下半年台北小巨蛋檔期，目前正等待結果。他表示，首選是明年7月，「正好是我的生日月」，希望能順利如願，屆時與歌迷一起慶生。

哈林與張嘉欣再婚後育有一雙兒女，新歌〈枝仔冰〉不僅由他親自彈奏多種樂器，也邀請孩子獻聲，為這首充滿童趣的歌曲增添溫馨的親情元素。談起錄音過程中的趣事，哈林透露，自己希望孩子能唱出歡欣的感覺，沒想到孩子聽完後竟說：「那我不要錄了。」為了完成錄音，前後花了好幾天才大功告成。雖然過程一波三折，但他對最後的成果相當滿意，也直呼開心。