我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯76人主場首秀 招牌「雙手爆扣」迎接第24個球季 全場嗨翻

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

伊能靜邀同台為兒和聲？ 哈林回應這兩字冷場

記者林士傑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈林宣傳新歌「枝仔冰」，裡面有他兒女獻聲。(記者王聰賢／攝影)
哈林宣傳新歌「枝仔冰」，裡面有他兒女獻聲。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

哈林為北京巡演宣傳新歌，對伊能靜提議同台為兒子和聲僅回「沒有」；他也談及嘉賓邀約、兒子合體可能與明年小巨蛋檔期規畫。

台灣歌手庾澄慶（哈林）即將在北京展開「整晚哈音樂」巡演，近日舉辦記者會宣傳新歌「枝仔冰」。先前伊能靜曾提議與他合體，為兒子庾恩利（小哈利）擔任和聲，被問到未來是否有機會同台，哈林僅簡短回應「沒有」兩字，讓現場一度陷入沉默。

談到「整晚哈音樂」巡演的嘉賓人選，哈林坦言壓力不小。他自嘲雖然出道40年，朋友卻屈指可數，邀請嘉賓除了要考量彼此交情，還得配合對方檔期，並評估是否適合演出。

至於父子倆過去多次合體拍片，是否有機會在演唱會上同台飆歌？哈林透露，自己已經發出邀約，但能否成行並非他說了算，笑說：「不是我要不要找他，是看他什麼時候有空。」至於兒子是否願意登台，還得尊重對方的意願。

目前哈林的巡演規畫超過10場，談到好友張學友屢屢突破個人紀錄，是否有機會邀請對方擔任嘉賓，哈林表示當然有這個可能，「不過他要不要來有他的打算，畢竟每次都找他。」他也透露，張學友不會已讀不回，而是會明確告知能否赴約，讓歌迷期待兩人未來有機會同台飆唱。

除了巡演計畫，哈林也透露，團隊已提出申請明年下半年台北小巨蛋檔期，目前正等待結果。他表示，首選是明年7月，「正好是我的生日月」，希望能順利如願，屆時與歌迷一起慶生。

哈林與張嘉欣再婚後育有一雙兒女，新歌〈枝仔冰〉不僅由他親自彈奏多種樂器，也邀請孩子獻聲，為這首充滿童趣的歌曲增添溫馨的親情元素。談起錄音過程中的趣事，哈林透露，自己希望孩子能唱出歡欣的感覺，沒想到孩子聽完後竟說：「那我不要錄了。」為了完成錄音，前後花了好幾天才大功告成。雖然過程一波三折，但他對最後的成果相當滿意，也直呼開心。

精華 FAQ

  • 被問到是否有機會與伊能靜同台為兒子和聲時，哈林只簡短回了「沒有」兩字，讓現場一度安靜下來，未再多作延伸說明。

  • 他說自己雖然出道40年，但朋友不多，邀請嘉賓不只看交情，還要考慮對方檔期與是否適合演出，因此每次找人都得審慎安排。

  • 〈枝仔冰〉由他親自彈奏多種樂器，並邀孩子獻聲；他也已申請明年下半年台北小巨蛋檔期，首選是明年7月，希望能在生日月與歌迷同慶。

哈利 伊能靜

上一則

遲了1年半的相會… 趙露思一眼認出白血病粉絲 暖心貼臉合照

下一則

化學工程碩士 洛基拳王是學霸 還拿全歐洲空手道冠軍

延伸閱讀

伊能靜開口邀同台小哈利 庾澄慶反應曝光 只回2個字

伊能靜開口邀同台小哈利 庾澄慶反應曝光 只回2個字
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
許志安隔11年紅館開唱 兩度落淚：會珍惜第二次機會

許志安隔11年紅館開唱 兩度落淚：會珍惜第二次機會
田馥甄不忍了 親揭S.H.E真實近況霸氣反問：我會不知道？

田馥甄不忍了 親揭S.H.E真實近況霸氣反問：我會不知道？

熱門新聞

洪金寶。(圖／摘自微博)

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

2026-10-13 12:45
劉亦菲被拍到有小腹。（取材自微博）

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

2026-10-11 02:26
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
辛蒂克勞馥(中)和兒子普雷斯利葛柏、女兒凱亞葛柏感情緊密。(摘自Instagram@presleygerber)

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

2026-10-14 18:50
初代「蜘蛛人」主演陶比麥奎爾（Tobey Maguire）與前妻珍妮佛梅耶（Jennifer Meyer）。（美聯社）

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

2026-10-12 16:32
劉學義在評論區以角色身分留言回應賀鵬，承諾為摯友報仇。(取材自微博)

賀鵬告別「蘭香如故」袁紹輝 劉學義入戲留言「為你報仇」看哭網友

2026-10-09 08:00

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元