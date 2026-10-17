上周才甜曬恩愛 張秀卿爆離婚3年 借夫3400萬拿不回

張秀卿(右)上周演唱會才開心收下老公王國贊犒賞的「有錢花」。(圖／名人演藝事業提供)

AI摘要 文章摘要整理： 張秀卿透露與王國贊已於3年前和平離婚，卻因前夫躲債與3400萬元借款未還而成為受害者，盼對方出面負責處理債務。

台灣資深歌星張秀卿12年前跟王國贊結婚，在老公支持下連2年開唱，上周演唱會結束後還甜蜜秀恩愛，未料夫婦感情竟早有裂痕。張秀卿近日突發表聲明，透露兩人3年前已和平簽字離婚，不滿王國贊持續躲債，現在拿不回借給他的3400萬，無奈說「變成最大苦主」。

張秀卿婚後在台南生活，以往受訪對小12歲的老公讚不絕口，誇他貼心又細心，不時還會化身美食外送員，讓她一飽口腹之欲。期間張秀卿試過各種方式，希望能拚出兩人的小孩，可惜最終無果放棄，但王國贊不以為意，仍對她寵愛到天花板，蔚為佳話。

王國贊曾獲青商會十大傑出青年，近年積極出席獅子會活動，張秀卿在聲明中談到雙方對於人生規畫沒共識，因此和平離婚，但仍生活在同一個屋簷之下，「我們的關係就是室友，見面總次數一年大約只有30幾天」。

她多次表達會給王國贊時間，等他打點好後再搬出去，卻苦苦得不到回應，之所以隱瞞離婚是不想讓外界擔心。

她同時澄清不知情也從未過問王國贊的事業，得知對方欠下龐大債務，自己也是受害者：「今年9月我幫忙他，以我的名義向銀行貸款2800萬元、另外我還借他現金600萬元，總計3400萬元，這些單據我都有保留。」且至今沒收到演唱會酬勞及相關費用，她沉痛喊話「期望王國贊先生能勇於面對，負責任的處理債務」。