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孫芸芸姊孫瑩瑩移植腎臟移植980天 大方秀腹部手術疤痕

記者陳穎／即時報導
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孫瑩瑩驚爆接受腎臟移植手術。(摘自Instagram@i_am_yen_yen)
孫瑩瑩驚爆接受腎臟移植手術。(摘自Instagram@i_am_yen_yen)

AI摘要

文章摘要整理：

孫芸芸姊姊孫瑩瑩在社群公開腎臟移植後980天近況，並大方秀出腹部手術疤痕，透露淡出螢光幕後仍過著重視品味且與妹妹感情緊密的生活。

台灣名媛孫芸芸的親姊姊孫瑩瑩近年鮮少出現在媒體版面，近日卻罕見在Instagram限時動態分享近況，透露自己接至今已滿980天，並曬出腹部留下的手術疤痕，意外引發外界關注。

現年49歲的孫瑩瑩在限時動態曬出自拍照，並以英文寫下「980 DAYS POST KIDNEY TRANSPLANT. A BEAUTIFUL REMINDER OF LIFE」，意指「腎臟移植後第980天，這是生命如此美好的見證」，首度讓外界得知她已經歷腎臟移植手術一段時間。照片中，她也大方露出下腹側邊的手術疤痕，沒有刻意遮掩，態度相當坦然。

淡出鎂光燈後，孫瑩瑩的生活依舊維持一貫的時尚風格，社群上不時分享穿搭、美食及珠寶配件等日常。她也曾分享前往蔬食餐廳用餐的照片，寫下「這不只是食物，而是一種生活方式，也是我的個性」，從飲食選擇到穿搭，都能看出她對生活品味的堅持。

孫瑩瑩與妹妹孫芸芸的感情也相當緊密。過去孫瑩瑩分享生活點滴時，孫芸芸曾在貼文下方留下愛心，姊姊則甜蜜回覆「Love u sis」，妹妹再以「Loveee uuuuu」回應，姊妹倆隔空互動十分親暱。

孫瑩瑩秀出腎臟移植手術後的疤痕。(摘自Instagram@i_am_yen_ye...
孫瑩瑩秀出腎臟移植手術後的疤痕。(摘自Instagram@i_am_yen_yen)

精華 FAQ

  • 她在Instagram限時動態透露自己已是腎臟移植後第980天，並自拍展示腹部側邊的手術疤痕，讓外界首次清楚得知她曾接受過腎臟移植手術。

  • 孫瑩瑩以英文寫下「980 DAYS POST KIDNEY TRANSPLANT. A BEAUTIFUL REMINDER OF LIFE」，把疤痕形容為生命美好的見證，呈現坦然且正向的心情。

  • 她淡出鎂光燈後仍常分享穿搭、美食與珠寶配件，也曾談到蔬食生活方式；而與孫芸芸之間則常在貼文下互留愛心與「Love u sis」等親暱回應。

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