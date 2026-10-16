伊能靜開口邀同台小哈利 庾澄慶反應曝光 只回2個字

庾澄慶(哈林)推出新歌「枝仔冰」。（記者王聰賢／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 庾澄慶為北京巡演宣傳新歌，談到是否與伊能靜及小哈利同台時態度低調，並透露嘉賓安排與台北小巨蛋檔期都仍在規劃。

庾澄慶（哈林）下周要在北京展開「整晚哈音樂」巡演，16日辦記者會宣傳新歌「枝仔冰」，伊能靜 曾提議能跟前夫哈林合體，擔任庾恩利（小哈利 ）的和聲，今被問到有無機會同台？哈林簡單回了「沒有」兩字，場面一度靜默。

談到「整晚哈音樂」巡演的嘉賓人選，哈林直言壓力不小，自嘲雖然出道40年，但朋友屈指可數，不只要考量彼此的交情，還得評估檔期以及是否適合合作等問題。而他跟小哈利多次合體拍片，有可能在台上同台尬歌嗎？哈林笑說：「不是我要不要找他，是看他什麼時候有空。」表示已告知兒子演唱會的訊息、詢問有沒有興趣上台，最後仍得視兒子意願再說。

目前巡演安排超過10場，哈林表示不著急也不貪心，盡力把現有演出做好，好友張學友多次突破個人紀錄，有邀請對方當嘉賓的計畫嗎？哈林說當然有，「不過他要不要來有他的打算，畢竟每次都找他」，表示張學友不會已讀不回，而是會明確告知可以還是不可以，令人期待雙王同台飆唱的那天。

哈林的團隊已經申請台北小巨蛋明年下半年的檔期，目前正在等待「放榜」，他鎖定明年7月「正好是我的生日月」，希望能夠如願與粉絲一同慶生。

庾澄慶(哈林)對巡演嘉賓人選很苦惱。（記者王聰賢／攝影）