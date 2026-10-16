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戲說從頭／陳意涵「新手上路」意外懷孕 人鬼神情感糾葛

記者趙大智／綜合報導
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黃冠智（左）成為鬼魂後心疼陳意涵（右）獨自面對育兒，劉冠廷（中）陰錯陽差下成為新...
黃冠智（左）成為鬼魂後心疼陳意涵（右）獨自面對育兒，劉冠廷（中）陰錯陽差下成為新手媽媽的神隊友。（圖／文策院與四方四隅）

AI摘要

文章摘要整理：

《新手上路》結合奇幻、黑色幽默與情感糾葛，陳意涵面對意外懷孕，劉冠廷與黃冠智則在動作與超自然情節中交錯推進故事。

台灣奇幻愛情喜劇「新手上路」近日將開播，陳意涵在劇中飾演人氣直播主，原本在鏡頭前賣力帶貨，卻因意外懷孕迎來人生轉折，不僅身體與狀態改變，連工作也受到影響。談到這段劇情，她直言現實很殘酷，認為女性懷孕後必須面對身體、心情及荷爾蒙等多重變化，呼籲大家多一點同理心，「當你經歷過這種事情之後，就不要再對別人做一樣的事情。」

劉冠廷飾演夜店保全，因身手俐落受到黑道老大李李仁賞識，被欽點擔任愛妻天心的貼身保鑣。劇中一場廁所打戲，劉冠廷在狹窄空間內正面迎戰殺手，李李仁卻在一旁若無其事地上廁所，形成強烈反差，黑色幽默十足。

劉冠廷看過回放後，認為自己的過肩摔動作不夠俐落，主動要求重拍，讓製作人陳慧玲大讚敬業。李李仁則笑說，自己飾演大哥只要擺出氣勢，不必親自動手。

黃冠智劇中飾演宅男，瘋狂暗戀陳意涵，得知她懷孕後更自封護花使者，展開溫情攻勢。不料陳意涵即將生產時，黃冠智騎車趕往醫院，途中意外捲入李李仁遭殺手追逐的車禍，李李仁因此身亡。這場道路追逐戲耗費整晚在內湖封街拍攝，黃冠智與同場飆車的劉冠廷從凌晨12點一路拍到隔天中午，力求呈現緊張刺激的視覺效果。

製作人陳慧玲表示，「新手上路」將現實生活與超自然元素結合，透過神與鬼穿梭日常，帶領主角展開非日常冒險。新手媽媽照顧孩子的過程，就像一場充滿未知與挑戰的奇幻旅程，也讓角色逐步學習面對恐懼、愛與責任。

除了緊張刺激的動作戲與黑色幽默外，陳意涵、劉冠廷與黃冠智三人之間錯綜複雜的「人鬼神」情感糾葛，更是全劇最大亮點。黃冠智化作鬼魂後的默默守護，與劉冠廷陰錯陽差成為神隊友的爆笑互動，激盪出不少意想不到的火花。天心與李李仁飾演的黑道夫妻檔，也在霸氣與深情間切換自如，為這齣荒謬喜劇注入了厚實的感情底蘊。

精華 FAQ

  • 她飾演的人氣直播主原本忙於帶貨，卻因意外懷孕迎來人生巨變，不只身體與狀態改變，工作也受到衝擊，劇情凸顯女性面對懷孕時的現實壓力。

  • 劉冠廷飾演夜店保全，被黑道老大李李仁賞識後成為貼身保鑣；廁所狹窄空間內的打戲，他嫌過肩摔不夠俐落而主動要求重拍，獲得製作人稱讚。

  • 因為劇中融合現實與超自然元素，黃冠智化作鬼魂後默默守護陳意涵，劉冠廷則陰錯陽差成為神隊友，再加上黑道夫妻檔的情感線，形成複雜又荒謬的關係網。

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