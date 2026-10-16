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戀導演男友3年 張鈞甯佛系態度凍卵「沒有一定要什麼」

記者趙大智／綜合報導
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張鈞甯對生子採取佛系態度，不強求。（記者林士傑／攝影）
張鈞甯對生子採取佛系態度，不強求。（記者林士傑／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

張鈞甯談及與柯汶利交往、凍卵與婚姻態度，表示一切順其自然，也分享對影視寒冬與AI衝擊的觀察。

44歲台灣女星張鈞甯和導演男友柯汶利交往逾三年，情投意合以結婚為前提。去年她曾透露已經凍卵，但醫生告知「不夠用」，近日出席台灣凍卵協會（TEFA）「2026 女性生育保存與意願調查發布記者會」，她依舊抱持佛系態度，「沒有一定要什麼」，男友也很尊重。是否已認定他就是唯一真命天子？則給了「他是非常好的Partner」這答案。

張鈞甯當天看起來變瘦，主要是之前曾一天拍7小時打戲，操到體脂只有13%。2019年也就是37歲那年她曾諮詢凍卵，但直到這兩年才付諸實行，認為就是「多一個選擇而已」，幾顆的話跟股票數字一樣不透露，覺得有點害羞。過程中的確經歷水腫、腹脹，卻沒有太大的不適，笑說：「本來以為會怕，但畢竟我演過醫生，滿勇敢的。」做完手術後，想法有無改變，她覺得自己偏佛系，順其自然且抱持開放性態度，當初就是怕身體結構會不同，「畢竟我也不年輕了，體力能不能支持」。

2023年跟柯汶利談戀愛新聞曝光後，爆料人加碼指他倆已論及婚嫁，但交往部分兩人承認，婚事就始終沒有新進度。張鈞甯倒是透露兩人正聯手籌拍新電影，聚焦的仍是校園暴力議題，「他很重視時事議題，電影出來除了娛樂效果，還能不能帶來多一點關心，對環境造成改變」。

她也不覺得跟另一半在職場上工作會有壓力，「我們審美很像，也都精益求精 」，他獅子座，她處女座，天生合拍到至今沒在片場吵過架，彼此尊重，就算意見不同也私下討論。

對於影視寒冬，張鈞甯接話「全世界都是」，直言現在受到AI短劇影響，南韓也都在找出路，但她深信有好的內容就不會被替代掉，AI短劇畢竟同質性高，連生成演員都很像。

趙又廷、張晨光等演員日前都曾提到邀約量銳減，根本像斷崖式下墜，但張鈞甯沒感覺劇本變少，「一直有持續在工作」，但市場的確很難經營，會愈來愈辛苦，但也相信會有另一種不同面相出現。

至於她自己使用AI的經驗，會問一下裝潢換沙發顏色的建議，或是詢問哪裡有好吃的拉麵，只是有次拍手相想算命卻遭拒絕：「不好意思這不能回答，以免誤導你。」

偶爾也會看一下AI劇在紅什麼，像是拿獎的短片雖然是AI製作，但原創概念很好，認為好的創意還是會當道。大陸先前掀起AI換臉風潮，演員授權肖像獲利，但張鈞甯熱愛表演喜歡當演員，所以從不考慮。

精華 FAQ

  • 兩人交往已逾3年，外界也曾傳出論及婚嫁，但她強調目前仍順其自然，對婚姻沒有硬性設定，並稱男友是非常好的Partner。

  • 張鈞甯表示凍卵只是替自己多保留一個選擇，過程雖有水腫、腹脹，但沒有太大不適；做完後仍維持佛系心態，尊重身體與未來變化。

  • 她認為影視寒冬是全球現象，AI短劇雖有衝擊，但同質性高，真正好的內容與創意仍不會被取代，市場也會長出新的面向。

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