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「有用的人」導演李芸嬋 奪釜山國際影展導演獎

記者廖福生／綜合報導
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「2026釜山國際影展」台灣電影大放異采，「有用的人」李芸嬋導演勇奪主競賽單元最...
「2026釜山國際影展」台灣電影大放異采，「有用的人」李芸嬋導演勇奪主競賽單元最佳導演獎。（圖／高二電影股份有限公司提供）

AI摘要

文章摘要整理：

李芸嬋憑台灣長片《有用的人》在2026釜山國際影展奪得最佳導演獎，並以家庭與生命價值為題，感謝團隊與演員共同完成作品。

2026釜山國際影展近日舉行頒獎典禮，入圍釜山國際影展「主競賽單元」台灣長片「有用的人」脫穎而出，李芸嬋導演勇奪主競賽單元最佳導演獎。

李芸嬋導演在台上感性表示：「我穿著我20年前來釜山影展參加新潮流競賽的裙子，非常謝謝釜山影展，在經過這麼多年後選擇我的電影當作競賽片，謝謝評審團給我們這個獎，我真的很想要。」

最後，她也表示：「謝謝每一位工作夥伴，謝謝我的主演們楊一展、張詩盈、謝展榮、陳品嫙細緻的演出，沒有你們不會成功。台灣有許多經典以家庭為主題的電影，『有用的人』希望用當代的視角在現在的文化背景之下，在呈現這家人面對生命無常的時候，所顯現的人性還有寬容。」

電影「有用的人」故事從一場突如其來的車禍展開。年輕人原以為自己可以康復，卻逐漸發現下半身將永久失去知覺；媽媽相信只要孩子活著就有希望，失業三年的爸爸則全力照顧兒子。而肇事的老先生即使每月支付賠償金、甚至賠上一棟房子，仍始終無法原諒自己。車禍意外發生之後，原本關係並不那麼緊密的一家人，因為住進了新的房子，開始擁有一起吃晚餐的日常；年輕人也努力復健，並與陪伴他的物理治療師逐漸相愛，生活彷彿在失去之後，又慢慢長出了新的樣貌。然而，早熟的妹妹發現這些看似重新獲得的生活，似乎都是用哥哥的下半身換來的。一場意外，讓生活被迫重新洗牌，每個人也開始面對「有用」究竟意味著什麼，以及當一個人失去原本賴以證明自己價值的東西之後，還剩下什麼。

精華 FAQ

  • 她是憑台灣長片《有用的人》在2026釜山國際影展主競賽單元脫穎而出，拿下最佳導演獎，成為本屆影展的重要得主之一。

  • 她提到自己穿著20年前參加釜山新潮流競賽時的裙子，並感謝釜山影展、評審團、主演楊一展、張詩盈、謝展榮、陳品嫙，以及所有工作夥伴。

  • 電影從一場車禍開始，描寫家庭成員在失去、照顧與修復中重新連結，並透過角色處境追問「有用」的定義，以及人失去價值證明後還剩下什麼。

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