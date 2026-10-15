賈永婕「不純樸」備詢行頭全曝光 Dior手表藏洋蔥

台北101董事長賈永婕立院備詢服裝挨批後，她仔細介紹造型行頭。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 賈永婕赴立法院備詢因穿搭遭批評，她回應不知有制服規定並公開當天行頭，強調精品承載回憶，也引發網友熱議與力挺。

台北101 董事長賈永婕 近日赴立法院財政委員會備詢，被民進黨籍召委賴惠員批評服裝不純樸。當天下午賈永婕出席台北101觀景台與故宮 合作記者會，她身上這件立院備詢穿的Dior米白外套再度成為焦點，之後她也在社群仔細介紹當日立法院OOTD（Outfit of the Day，今日穿搭）行頭。

賈永婕現身台北101觀景台與故宮的合作記者會，談及此事，她說「我沒有委屈，是錯愕」，「我是真的不知道去立法院要有制服的規定，我後來去問其他女性的董事長，立法院有制服嗎？還是我要去哪裡採購？她們就說真的沒有」。

活動結束後賈永婕也在社群一一介紹前往立院的穿搭與行頭，「今天討論度很高的這件Dior外套，其實是去年參加安安大學畢業典禮時買的。這一年來，好幾個重要場合我都穿著它。真的很喜歡它優雅的米色，搭配金色的刺繡線條，低調又有質感，款式也是經典耐看的風格」。「手表是Dior，大學畢業時奶奶送我的禮物，至今已經30多年了，是我最珍貴的一樣精品，手環是Cartier、鞋子Ferragamo」。

她說，精品可以是犒賞自己的禮物，但真正珍貴的，是背後的故事和回憶。來到台北101之後，最可怕的就是碰到周年慶，常常一不小心就手滑，忍不住買精品。不過，工作這麼辛苦，犒賞自己一下，好像也是很可以的吧？最後的結論是……台北101真的好危險。

有網友挺賈永婕，在臉書貼文留言：「可以請您改天去幫立委上美感的相關的課，教學一下。都什麼年代了，乾脆跟我說男性中山裝，女性西裝套裝，顏色一律灰色好了，這題有點莫名其妙」、「國會殿堂不討論正事，討論服裝儀容做什麼？重點是賈董的服裝出席任何正式場合都非常得體啊」。

另有網友也貼文支持賈永婕：「賈董在台灣疫情時的貢獻及讓世界更多國家知道台灣101的行銷貢獻，那位阿姨不知道還在哪個巷子在那邊拜託拜託投我一票。賈董高度在101層，批評人穿著的阿姨你在哪層？」「如果賴委員聰明的話，明早立即飛奔至101親自向賈董致歉，並和賈董一起逛街血拼，事件應當可圓滿落幕。」

台北101董事長賈永婕立院備詢服裝挨批後，她仔細介紹造型行頭。(取材自臉書)

精華 FAQ Q1：賈永婕為何赴立法院備詢時引發服裝爭議？ 她到立法院財政委員會備詢時，因穿著Dior外套等精品，被民進黨籍召委賴惠員批評服裝不純樸，進而引發外界對她穿搭是否得體的討論。

Q2：賈永婕對「不純樸」的批評如何回應？ 她表示自己並沒有委屈，而是感到錯愕，因為原本不知道去立法院還有制服規定，也曾詢問其他女性董事長，得到的答案是立法院並沒有這樣的要求。

Q3：她公開說明了哪些備詢當天的穿搭細節？ 她提到被討論的Dior米白外套是去年購買，手表也是Dior且是奶奶在大學畢業時送的禮物，另外還搭配Cartier手環與Ferragamo鞋子，強調每件精品都有回憶。

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