賈靜雯落淚 曝修杰楷受洗不是因為她而是因為楊祐寧

賈靜雯久違公開受訪。（記者林士傑／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 賈靜雯出席公益活動時情緒潰堤，並證實修杰楷已受洗，且不是因她而是因楊祐寧的陪伴與感動，兩人也談到信仰應順其自然。

賈靜雯今出席「小鯨魚課輔班」助慢飛兒活動，因為看到台下流淚的媽媽，觸動情緒下也突然噴淚。昨晚修杰楷 與賈靜雯現身「喜鵲」20周年晚宴，修杰楷模樣如常，只是沒抓頭髮，但脖子上一條十字架項鍊十分搶眼，他點頭表示不久前已經受洗。

修杰楷過去並無特別信仰，賈靜雯則是在母親罹癌、大女兒梧桐妹3歲時感受到神蹟，2008年在上海的教會受洗為基督徒。賈靜雯今天證實此事：「一個很開心的緣份，要謝謝祐祐（楊祐寧）的陪伴。」修杰楷受洗並不是因為她，而是因為楊祐寧。

雖然自己受洗長達18年，但賈靜雯並未因為要修杰楷跟著她的信仰，「信仰是自己受到感動，不能勉強」，而他受洗時全家人都在。賈靜雯今天代大女兒梧桐妹認愛，男生最棒的是「能接住女兒」，那她有接住修杰楷嗎？「你覺得呢？看到他的狀態，盡在不言中啦」。

修杰楷去年10月因涉閃兵遭檢警調查，後被依違反「妨害兵役治罪條例」起訴，檢方求刑2年8月，今年7月他當庭認罪，表達悔意並爭取緩刑。而賈靜雯當時回應：「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任。」

時隔一年，昨晚修杰楷與賈靜雯現身「喜鵲」20周年晚宴，修杰楷模樣如常，只是沒抓頭髮，但脖子上一條十字架項鍊十分搶眼，他點頭表示不久前已經受洗。

閃兵風波後，修杰楷演藝工作全面停擺，跟TVBS的經紀約也已到期，這1年來他重心放在健身跑步、陪伴女兒，整個人黑了不少。

賈靜雯哭了。（記者林士傑／攝影）

修杰楷（右）和賈靜雯昨晚出席「喜鵲」20周年晚宴。（記者趙大智／攝影）