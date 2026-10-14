戲說從頭／「神之手」情緒爆發 劉以豪嘆從影最悲傷角色

劉以豪認證「神之手」是「拍過最悲傷角色之一」。（圖／台灣大哥大 MyVideo提供）

AI摘要 文章摘要整理： 《神之手》收視稱冠，劉以豪飾演的司徒楓因追查父母死因而情緒失控，與鄧偉德從好友走向對立，並面臨女兒、前妻與健康危機。

台灣藝人劉以豪、新加坡 男星鄧偉德主演犯罪懸疑劇「神之手」開播後，連續2周蟬聯戲劇榜冠軍。隨著劇情進入後半段，劉以豪飾演的司徒楓為追查父母遇害真相，與鄧偉德飾演的警察好友程風逐漸走向對立。劉以豪坦言，司徒楓是他演過最悲傷的角色之一，尤其後期情緒全面爆發，讓他直呼演得過癮；鄧偉德也大讚劉以豪後期的表現「跟之前很不一樣」，兩人在最後幾場對手戲中，將累積已久的情緒一次釋放。

劉以豪受訪時透露，司徒楓看似冷酷無情，實際上所有武裝都源自失去雙親的傷痛，演到後期最大的挑戰，反而是如何壓抑情緒。他直言：「算是我拍過最悲傷的角色之一。」尤其最後幾集情緒張力逐漸升高，角色內心的痛苦也全面爆發，讓他演得相當投入，「因為角色真的很痛苦」。鄧偉德則透露，兩人最後幾場戲的情緒爆發力十足，連自己都被劉以豪帶進戲裡。

劇中最令人揪心的，是司徒楓與程風從小相依為命的兄弟情。鄧偉德透露，程風成長於破裂家庭，童年幾乎沒有朋友與家人，是司徒楓給了他久違的溫暖，甚至成為他的精神支柱。即使長大後一人成為警察、一人遊走法律邊緣，程風仍不願放棄這段友情，希望能將兄弟拉回正途，「他非常珍惜這個友情，不希望失去這個兄弟，所以會想盡辦法把他拉回來。」

然而，隨著真相逐步揭開，兩人的價值觀衝突也愈演愈烈，昔日最了解彼此的兄弟，如今反而成了最能刺痛對方的人。談到後期的正面交鋒，鄧偉德形容兩人都相當融入角色，是很有爆發力的演法。至於最精彩的對手戲是哪一場？劉以豪則賣關子笑說：「希望大家敬請期待跟準時收看啦！」

戲裡的司徒楓是專替豪門權貴收拾爛攤子的冷酷「清道夫」，只要酬勞到位，再棘手的任務都能處理；戲外的劉以豪，卻是讓人充滿安全感的可靠對象。鄧偉德笑說，如果自己真的闖了大禍，第一個想到求助的人可能就是劉以豪，因為對方個性理智、人生經驗豐富，也很會給建議。劉以豪則表示，自己與角色一樣擅長觀察人，雖然不敢說看人很準，但個性敏感，經常能察覺當下氣氛，也會留意對方究竟是緊張還是放鬆。至於初次見面會先觀察對方哪個部分？他笑說，最直觀的還是穿著打扮，以及一個人展現出來的「精氣神」。

隨著劇情推進，司徒楓的另一個身分也意外曝光。一名小女孩突然闖進「神之手」公司，指名要找司徒楓，眾人才發現她竟是他與前妻所生的女兒佳嘉，連跟在司徒楓身邊多時的夥伴都被蒙在鼓裡。平時冷靜替權貴解決各種麻煩的他，面對女兒卻展現柔軟一面，在旁人提醒下，才意識到自己錯過不少孩子的成長時光，特地抽空陪女兒到遊樂園，冷面「清道夫」難得切換成爸爸模式。

沒想到，久未現身的前妻也突然回來，讓司徒楓察覺她帶女兒現身恐怕另有目的。更棘手的是，他癲癇發作的身體狀況也意外曝光。前妻回歸、女兒現身，加上不為人知的健康危機，這位總能替別人解決麻煩的「神之手」，終於面臨自己的難題。