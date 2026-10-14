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「做牛就不要怕犁田」81歲楊麗花出紀錄片 這項興趣伴晚年

記者廖福生／綜合報導
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81歲楊麗花（左）身體仍十分硬朗，右為陳亞蘭。(記者林士傑／攝影)
81歲楊麗花（左）身體仍十分硬朗，右為陳亞蘭。(記者林士傑／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

楊麗花為紀錄片《世紀初戀 楊麗花》現身分享，談退休後打麻將、傳承炒米粉與人生哲學，也重溫《薛丁山與樊梨花》等經典演出片段。

記錄歌仔戲巨星楊麗花一生的紀錄片「世紀初戀 楊麗花」，日前舉辦全球記者會，影人楊麗花、陳亞蘭一同出席，與大家分享創作點滴。她坦言平常沒在運動，導致手腳無力，但因為今一整天活動，他怕耽誤到行程：「我今天擔心手腳無力，就坐輪椅來。」

提到目前的退休生活，楊麗花透露，自己有在打麻將，但一般大眾不太知道：「因為我晚輩看我退休沒事做，就找我打牌，但麻將跟歌仔戲一樣也是國粹，很多人也說打麻將不會失智。」

片中除了回望楊麗花一生與歌仔戲走過的歲月，也有許多私下生活片段，不少人敲碗想吃楊麗花的炒米粉：「我很會炒米粉，那是我媽媽傳下來的，當時她有一天跟我說，妳愛吃就要學起來，意思是有天她不在了，這道料理就沒了，所以我就學起來，看2次就學會了。」

談起紀錄片中印象最深刻的片段，楊麗花透露是演出「薛丁山與樊梨花」的畫面：「那場戲的歌詞很漂亮，是我自己的創作，同時還可以和觀眾互動，會有人喊打，有人說不要打，非常有趣。」

楊麗花1967年開始演電影，當時會演電影是天時地利人和：「我是從舞台到電台、電視、電影最後又回到電視，我太愛演電視了，給我很多自由發揮的空間。」她也提到以前拍電影很嚴格：「我是個小女生很乖，不會唱反調，以前小時候就飾演小生，當時電視拍完電影就來找，電影演完電視就是來找，但有些真的要推掉，不然身體撐不住。」

楊麗花一生奉獻給歌仔戲及演藝文化產業，被問起如何關關難過關關過，她笑說：「人就是這樣，做牛就不要怕犁田，我就是順其自然有什麼事情給我做，不要一次答應太多，但要用心去做，不是坐在那邊天上就會有錢掉下來，做人要打拼才會有飯吃，就是全力拼下去就對了。」

精華 FAQ

  • 她表示自己平常沒有運動，手腳容易無力，但因為當天活動很多，擔心體力跟不上行程，怕耽誤出席與移動，所以選擇坐輪椅到場。

  • 她透露退休後會和晚輩一起打麻將，認為這是國粹，也常被說有助於動腦不易失智；另外她也很會炒米粉，這道菜是跟媽媽學來的家傳手藝。

  • 她回顧自己從舞台、電台、電視到電影的演出歷程，認為一切順其自然但要全力以赴，並以「做牛就不要怕犁田」形容做人做事要踏實打拼。

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