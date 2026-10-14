健康經濟雙打擊 秦楊「遺言」寫好、被災民一句話轉念

秦楊出席「反毒、反毒駕」影集記者會。(記者陳慧貞／攝影)

秦楊近日出席自製「反毒品、反毒駕」公益短片發表會，提及近況，他坦言接連遭逢健康與經濟打擊，一度陷入人生低潮。除了左眼半失明、罹患零期肺腺癌，2020年他在花蓮經營的餐廳民宿，也因新冠疫情開業僅一個半月就收攤，損失數百萬元，坦言去年曾多次想不開：「連遺言都交代好了。」

談到健康狀況，秦楊以「禍害遺千年」自嘲，他表示，去年因「視網膜神經血管嚴重阻塞」引發黑矇症與突發性失明，左眼視力剩下約0.7至0.8，加上先天性弱視，視野限制，看人只能看到鼻子以上，生活與拍戲都受到影響，目前只能定期回診、注意保養。

秦楊先前確診零期肺腺癌，選擇以中藥調理。他也提及，曾將中藥轉交給已故藝人汪建民，回憶對方當時曾說自己正在「數饅頭」，沒想到幾個月後便離世。

雖說已是去年的事，秦楊遭受事業、健康雙重打擊，一度想不開，後來看到花蓮光復鄉堰塞湖潰堤的新聞，決定前往當志工，聽到災民家人四散的遭遇，竟還能安慰他：「秦楊哥，你只是眼睛半失明，我們有好幾個人找不到。」一番話令他深受觸動，也重新體會生命可貴，決定好好活下去。