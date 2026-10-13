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曾敬驊崩潰大哭 壓力大哭到喘不過氣 岸井雪乃曝：每次見他都不一樣

記者陳穎／即時報導
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岸井雪乃（左）、曾敬驊出席「鼠一般的你」首映會。（記者林士傑／攝影）
岸井雪乃（左）、曾敬驊出席「鼠一般的你」首映會。（記者林士傑／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

曾敬驊首度與日本團隊合作拍片，為掌握日文台詞與情緒壓力極大，殺青時哭到喘不過氣；導演與岸井雪乃也盛讚他演技與每次見面都不同的氣質。

日本導演真壁幸紀與演員岸井雪乃、曾敬驊為電影「鼠一般的你」接受訪問，分享電影在台灣拍攝的幕後故事。曾敬驊首度與日本團隊合作，片中更有大量日文台詞，為了掌握角色，他不只苦練自己的台詞，連對手演員的台詞也一併背下，沒想到拍攝結束時情緒潰堤，哭到喘不過氣，讓導演與劇組都印象深刻。

曾敬驊坦言，拍攝前確實感受到不少壓力，尤其日文對他而言並不熟悉，為了讓表演更加完整，他必須把對方的台詞也記下來，「這樣才可以知道對方講完之後，或者在這個情緒的時候，他講這些台詞的音要怎麼樣。」他原本以為只是背熟自己的台詞，實際進入拍攝後才發現，必須把整場戲的語言、節奏與情緒都掌握住，才能真正進入狀態。

而這段拍攝經驗也讓曾敬驊留下深刻情緒。談到殺青時哭泣，他表示那是自己第一次在殺青時出現如此強烈的情緒，「一方面確實是準備日文開始上面的壓力，更多的是情緒的堆積」，讓鮮少落淚的他，在最後一刻泣不成聲。

岸井雪乃也透露，每次再次見到曾敬驊，都會發現他有不一樣的變化。從拍攝結束後到這次重逢，她先後注意到曾敬驊「變壯」、變得更有野性，這次則發現他曬黑了，讓她忍不住感嘆對方每次見面都呈現不同的氣質。

對於曾敬驊的選角，真壁幸紀則透露，原本因角色有大量日文台詞，曾考慮尋找日文流利的演員，但始終沒有找到理想人選。後來他詢問台灣工作人員以及在台灣的日本人，「台灣有沒有什麼推薦的好演員？」結果大家幾乎一致推薦曾敬驊，認為他表演幅度大、非常認真，是很好的演員。

真壁幸紀也看過曾敬驊演出的「刻在你心底的名字」，對他的表演留下深刻印象，加上身邊的人不斷推薦，最終決定向他提出邀約。導演坦言，這次在海外拍攝最大的挑戰，其實不是場景，而是語言隔閡，「沒有辦法直接把我的想法或者我的心情百分之百傳達給對方。」即使有優秀口譯協助，他仍盡可能待在現場，透過口譯、觀察演員表情與彼此溝通，確認對方的想法與情緒。

至於電影在台灣拍攝，真壁幸紀表示，反而刻意沒有強調過多「台灣元素」，希望自然呈現兩名角色走訪台灣時所看見的風景，讓觀眾透過角色的視角認識「原來台灣是這個樣子的」。岸井雪乃則表示，這次再度來台停留時間較短，無法造訪太多地方，但仍很享受這次回到台灣的行程。電影「鼠一般的你」16日在台上映。

曾敬驊（左）、岸井雪乃、導演真壁幸紀開心帶著「鼠一般的你」和大家見面。（記者林士...
曾敬驊（左）、岸井雪乃、導演真壁幸紀開心帶著「鼠一般的你」和大家見面。（記者林士傑／攝影）

曾敬驊膚色曬得很黑。（記者林士傑／攝影）
曾敬驊膚色曬得很黑。（記者林士傑／攝影）

曾敬驊（左）、岸井雪乃出席「鼠一般的你」首映會。（記者林士傑／攝影）
曾敬驊（左）、岸井雪乃出席「鼠一般的你」首映會。（記者林士傑／攝影）

岸井雪乃（左）、曾敬驊分享拍攝「鼠一般的你」趣事。記者林士傑／攝影
岸井雪乃（左）、曾敬驊分享拍攝「鼠一般的你」趣事。記者林士傑／攝影

精華 FAQ

  • 因為他首次與日本團隊合作，片中又有大量日文台詞，他不只要背自己的台詞，還得記住對手台詞與節奏，才能完整掌握角色情緒與表演狀態。

  • 曾敬驊表示，那不只是日文準備帶來的壓力，更是整段拍攝累積下來的情緒一次爆發，讓平常少落淚的他在殺青當下泣不成聲。

  • 導演真壁幸紀認為他認真且表演幅度大，因而決定邀約；岸井雪乃則說每次見到他都不一樣，從變壯、變野性到曬黑，氣質總有新變化。

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