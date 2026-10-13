自編自導自演…50歲李心潔出道20年 終圓導演夢

李心潔20幾歲時就夢想有一天能成為導演，如今終於在50歲成真。（圖／甲上娛樂提供）

AI摘要 文章摘要整理： 李心潔以50歲之姿推出首部自編自導自演劇情長片《WANITA》，透過3名女性的故事延續其從演員到幕後創作者的路線。

台灣金馬影后李心潔演而優則導，首部執導劇情長片「WANITA」（暫名「我妳她」）近日於釜山國際影展亞洲內容與電影市場展（ACFM）亮相，更獲國際電影媒體「Screen Daily」獨家報導，正式曝光她從演員跨足導演的新作。這次李心潔不只執導，更挑戰自編、自導、自演，將20多年來的人生歷練與創作能量投入電影，她感性表示：「我20幾歲時就夢想有一天能成為導演。今年我已經50歲，經過了20幾年的累積，終於開啟了這個旅程。」

「WANITA」在馬來語中意指「女性、女人」，電影全片於馬來西亞拍攝，日前正式殺青。故事聚焦三名女性，分別由馬來西亞知名印裔女演員、電影監製桑吉塔克莉希納薩米（Sangeeta Krishnasamy），以及曾獲盧卡諾影展最佳女演員提名的印尼演員阿斯馬拉艾碧蓋爾（Asmara Abigail）與李心潔共同演出。三名女性命運交錯，在困境中尋找出口，也試圖掙脫傳統社會的束縛與不公平，重新掌握自己的人生。

「WANITA」不只是李心潔多年導演夢的實現，也延續她近年從幕前走向幕後的創作軌跡。她過去曾以「見鬼」、「20、30、40」、「夕霧花園」等作品展現多元演技，並憑「見鬼」拿下金馬獎及香港電影金像獎最佳女主角。近期她又以影集「回魂計」入圍第61屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎，持續累積表演上的亮眼成績。

除了演員身分，李心潔近年也積極拓展幕後工作，曾擔任「富都青年」監製，該片獲得票房與口碑肯定；今年她監製的「黑潮」更入圍金馬獎五項大獎。她也參與「孩子，你好嗎？」系列紀錄片，除了擔任監製，並親自執導其中的「山頂小屋」，另曾執導「愛情城事」其中一段短片「病源」，由林嘉欣與阮經天主演。

一路從演員、監製走向導演，李心潔希望把過去累積的生命經驗轉化為創作力量。她表示：「希望把世界上那些沒有被聽見的聲音，沒有被看見的人物，透過我最熱愛的電影創作，讓他們被看見，被理解，被關懷。」

她也期待透過「WANITA」為被忽略的生命留下位置，讓不同背景、不同處境的人，都有機會被理解與看見。對50歲的李心潔而言，這不只是第一次執導劇情長片，更像是她走過20多年演藝生涯後，終於正式開啟另一段創作者人生。