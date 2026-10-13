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與40年前自己對戲 87歲陳淑芳感動落淚「能演就繼續演」

記者陳穎／綜合報導
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陳淑芳出席公益活動，不擔心AI會取代演員工作。（圖／東基公益提供）
陳淑芳出席公益活動，不擔心AI會取代演員工作。（圖／東基公益提供）

AI摘要

文章摘要整理：

陳淑芳在公益廣告中與40年前的自己同台對戲，首度挑戰一人分飾兩角，坦言看完成品感動落淚，也表示只要能演就會持續投入表演。

87歲台灣金馬影后陳淑芳首次挑戰一人分飾兩角，在公益廣告中，透過影像科技與40年前的自己「同台飆戲」，兩個不同人生階段的陳淑芳在片中相遇、對話，談老去、照顧與人生選擇。她透露第一次看到完整影片時感動落淚，「沒想到有生之年還可以跟40年前的自己對戲。」

「40年前的陳淑芳」並非由其他演員代演，而是陳淑芳主動向導演提出，希望由自己詮釋年輕時的角色。她說，看完劇本後便想著，如果找其他人來演「40年前的陳淑芳」，終究不是本人，「為什麼我不能演自己呢？」製作團隊最後接受她的想法，透過部分AI科技，找回她年輕時的外貌與聲音，讓她真的與40年前的自己在鏡頭前相遇。

陳淑芳坦言，看到完成的影片時情緒特別強烈，「我的眼淚就立刻掉下來」，因為她從沒想過自己到了這個年紀，還有機會和40年前的自己一起演戲。對她而言，這不只是一次廣告演出，也是回頭看見不同人生階段的自己。

面對AI快速發展，未來是否可能取代演員？陳淑芳相當有自信，認為「演員的價值是AI無法取代的」。她認為台灣演員的演技具有國際水準，真正的表演包含臨場反應，以及情緒、眼神和肢體的細膩變化，並非AI能夠完全取代。

為了讓自己持續勝任演藝工作，陳淑芳也持續透過重訓、健身維持體能與健康，甚至大方喊話：「歡迎各界有演藝或代言的工作，都可以找我。」她強調，演藝工作對自己而言是終身使命，只要身體狀況允許，就會繼續演下去。

這次參與「歌珊長照家園」公益影片，也讓陳淑芳重新思考自己的老後生活。她坦言，自己當然也曾想過未來該怎麼生活，但她認為，即使年紀大了需要別人照顧，也不代表所有事情都必須交由別人決定。

她說：「人老了，需要別人照顧，不代表什麼事情都要讓別人替你決定。如果還能自己選擇，就自己先想好。」她也強調，「能演就繼續演、能做就繼續做，年紀大了，不代表人生就停下來。」

精華 FAQ

  • 她首度挑戰一人分飾兩角，透過影像科技與40年前的自己同台飆戲，呈現兩個人生階段的陳淑芳在片中相遇、對話的畫面。

  • 陳淑芳認為若找別人代演，終究不是本人，因此主動向導演提出想法，希望由自己詮釋年輕時的角色，讓作品更完整也更有真實感。

  • 她認為演員的價值是AI無法取代的，真正表演包含臨場反應、情緒、眼神與肢體細節；她也表示會持續健身，只要身體允許就繼續演下去。

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